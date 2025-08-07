高市社會局辦手作料理 5憨兒下廚圓夢感動又開心

快訊

中央社／ 高雄7日電

高雄市社會局今天在無障礙之家舉辦手作料理活動，在主廚黃勝賓指導下，局長蔡宛芬挽袖與5名憨兒共同完成蝦仁滑蛋等3道家常料理，憨兒下廚圓夢，現場洋溢歡笑感動。

蔡宛芬表示，此次藉廚藝活動，讓憨兒透過實作學習建立參與感與成就感；未來將辦理更多實作、體驗與互動性活動，持續努力讓每名心智障礙者，都能在支持中被看見、在溫暖中發光，感受自我價值。

高雄市政府社會局發布新聞稿說明，「大主廚小跟班的幸福食光」活動有5名憨兒參與，他們平時對家事料理活動特別感興趣；其中，49歲心智障礙極重度的小蕙在平日教保員支持下，經常練習用小家電料理食物，多次表示「想煮菜給大家吃」。

社會局表示，小蕙此次在主廚指導下剝生菜、打蛋、攪拌、煎煮、拌炒，過程中還不忘提醒其他小幫手烹煮細節，看到大家一口接一口吃光她做的菜，小蕙笑得特別開心。

社會局提到，此次活動所有食材由無障礙之家伙食委外廠商主廚黃勝賓贊助，並耐心分解步驟，指導憨兒化身小幫手，製作簡易料理，讓憨兒有親自手作機會及體驗廚藝樂趣，增添生活幸福感。

社會局表示，黃勝賓1日榮獲衛福部頒發有「廚師界金馬獎」之稱的「金帽獎」，他投入無障礙之家伙食服務超過16年，全年無休堅守崗位，每天為100多名憨兒準備三餐，嚴格控管衛生與品質，並主動關懷憨兒生活點滴。

高雄市政府社會局無障礙之家提供重度及極重度心智障礙者全日型服務、日間照顧服務等，平日提供生活自理訓練、照護復健及多元休閒活動等專業服務，並透過課程及溝通，發現他們的興趣及嗜好，再加以發展。

料理 社會局 高雄市

