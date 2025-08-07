快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

聽新聞
0:00 / 0:00

「我的媽媽是靈媒」不忍靈媒文化式微 翁玉華部落大學授課

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
出身屏東春日鄉靈媒家族的翁玉華（左），從協助具靈媒身分到成為部落大學資深講師，努力推廣靈媒文化。圖／縣府提供
出身屏東春日鄉靈媒家族的翁玉華（左），從協助具靈媒身分到成為部落大學資深講師，努力推廣靈媒文化。圖／縣府提供

在排灣族部落大小祭儀中，靈媒是族人與祖靈間溝通的重要橋梁。不過受時代變遷與外來宗教影響面臨挑戰。出身屏東春日鄉靈媒家族的翁玉華，從協助具靈媒身分的母親開班授課，到自己成為部落大學資深講師，推廣靈媒文化不遺餘力。

屏東縣力里系部落去年舉辦五年一度的人神盟約祭（maljeveq），善靈駐守部落庇佑族人一年，今年將舉辦送靈祭（pusaw），恭送善靈回歸靈界。翁玉華的母親翁菊治，在世時為力里系部落的主祭靈媒。

翁玉華雖不是靈媒，但從小陪伴母親執行各項靈媒工作，成為靈媒文化重要的幕後推手。因靈媒師徒間多以口傳記憶，擔心靈媒文化斷層，翁玉華總著錄音機、攝影機到祭場，記錄下祭詞、進行方式與文化意涵，並將母親抄寫的片假名轉為羅馬拼音，以書寫系統建立起祭儀程序。

為了傳承靈媒文化，翁玉華7月起開設課程「是結束也是開始－力里系部落送靈祭禮俗」，連續六周在歸崇聚會所授課，吸引不少族人參加。已升立靈媒的陳秀珠也是學員，他說受到祖靈感召時身體病痛不斷、事事不順，甚至家人也遇到不尋常事件，直到接受祖靈賦予她的靈珠，因此走上艱辛的習巫之路。

縣府原民處表示，全台僅剩不到10個部落仍進行排灣族傳統人神盟約祭，排灣族力里系人神盟約祭今年登錄屏東縣民俗類文化資產，包括力里與歸崇部落，共有12名靈媒，人數比其他鄉鎮都多。

翁玉華表示，人神盟約祭與送靈祭是排灣族唯二供奉祖靈的祭典，傳統領袖、祭司、靈媒、族人各司其職，部落組織的完整性攸關祭儀文化的延續。早期西方宗教的聲音很大，由於春日鄉北三村有五成以上的族人堅信傳統信仰，經過長時間的努力，才逐漸形成傳統與現代宗教共融的環境。

縣府原民處也舉辦「靈媒與她們的產地」特展，即日起至10月26日在屏菸1936文化基地－屏東原民館展出，蒐集縣內40多名靈媒的真實故事，並同步在「開放博物館」數位策展上線。

縣府原民處舉辦「靈媒與她們的產地」特展。圖／縣府提供
縣府原民處舉辦「靈媒與她們的產地」特展。圖／縣府提供
出身屏東春日鄉靈媒家族的翁玉華，從協助具靈媒身分到成為部落大學資深講師，努力推廣靈媒文化。圖／縣府提供
出身屏東春日鄉靈媒家族的翁玉華，從協助具靈媒身分到成為部落大學資深講師，努力推廣靈媒文化。圖／縣府提供

母親 族人 屏東縣

延伸閱讀

「石門水庫禁漁令」原民等候逾一甲子終解禁 8月底前開放原民部落7里釣魚

排灣族洪氏兄弟考取電腦軟體應用技術士乙級證照 竹市府頒獎表揚

排灣族歌樂保存者江清坤辭世 文化部頒贈旌揚狀

「VUVU」回家了！ 百年排灣族文物返回屏東獅子鄉展出

相關新聞

「我的媽媽是靈媒」不忍靈媒文化式微 翁玉華部落大學授課

在排灣族部落大小祭儀中，靈媒是族人與祖靈間溝通的重要橋梁。不過受時代變遷與外來宗教影響面臨挑戰。出身屏東春日鄉靈媒家族的...

高雄亞灣星光園道「無法改制成公園」 地方嘆多年無建設

高雄市亞灣區星光園道是當地少數長型綠意廊道，因周邊商圈、景點眾多，近年吸引不少觀光客駐足踏青，而園道原先的戲水設備已損毀...

陳瑩、莊瑞雄至蘭嶼力促興建醫院 衛福部10月提公建計畫

台東離島蘭嶼鄉長期醫療資源不足，立委陳瑩、莊瑞雄今率立法院衛環委員會前往蘭嶼考察，瞭解當地醫療資源與設施進行，並至未來規...

甲仙芋筍節25年首度延期 旗津風箏節8月9日周六登場

豪雨打亂高雄活動，甲仙芋筍節今年邁入25年，首度因為豪雨延期1個月舉辦。甲仙公所表示，原本預計下周六（8月16日）登場的...

高雄網紅減重醫師涉兩死今天還看診 衛生局下令「停業2個月」

高雄王姓網紅減重醫師涉及兩起病例死亡的重大病安事件，高市衛生局昨下令安泰醫院暫停王的所有手術排程，今天做出最新處分表示，...

高雄仁武九番埤改造完工 變身親水濕地公園兼顧生態

位於高雄市仁武區的九番埤原本就作為滯洪池及自然公園使用，高雄市水利局為進一步改善整體水岸空間，啟動九番埤排水水岸環境營造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。