高雄亞灣星光園道「無法改制成公園」 地方嘆多年無建設

高雄市亞灣區星光園道是當地少數長型綠意廊道，因周邊商圈、景點眾多，近年吸引不少觀光客駐足踏青，而園道原先的戲水設備已損毀無用多年，步道也破損不堪、草皮裸落，但該區位在新光路中央廊帶，屬都市計劃「園道用地」，地方多年來爭取改制為「公園」無果，荒廢市中心精華區，成為城市觀光一項敗筆。

位在亞灣區的「星光園道」屬位在新光路中央的長型綠廊道，每日有大量民眾散步健走、騎腳踏車和做簡易運動，園道中央早年已鋪設水泥石磚、種路樹，也有大型灑水遊憩器材和Youbike站點，但因園道所屬區域一直為都市計劃的一般道路區，非屬公園區域，導致近年來園區設備接連毀損，卻缺乏公園養護經費整建。

目前園道內的走道已有多處破損、石磚凸起，灑水器材也停用多年，表面已生鏽不堪，周邊草皮多處裸露，當地前鎮區振興里長鍾明憲表示，園道多年來積累多處破損，需全面重新規劃整修，維護既有設施外，也要新建遊憩設施、體健器材，甚至新闢一條自行車道避免人車爭道，但市府多年來稱該區屬「馬路」，無法增加公園建設。

星光園道因鄰近高市總圖、85大樓、高雄展覽館、三多商圈和亞灣商業區，周邊被多間高級飯店圍繞，近年觀光客、商務客增加許多，市議員曾麗燕今年5月爭取將星光園道內殘留的16個無用矮燈基座拆除夷平，避免平時往來民眾走動時絆倒，近日她也協調公園處討論園道規劃，希望市府編列些許建設預算，為亞灣打造另處觀光亮點。

有民眾說「這是一座公園，不是道路！」希望除了路樹遮蔭，也能有一處涼亭，甚至簡易活動中心供乘涼休憩；也有民眾希望打造具遮陽、遮雨棚的寵物活動區或風雨球場。公園處表示，新光路如同市區四維路、民生路，屬於都市計畫的「園道」用地，面積約5公頃，以道路通行及景觀綠化為主要用途。