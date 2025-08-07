陳瑩、莊瑞雄至蘭嶼力促興建醫院 衛福部10月提公建計畫

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東離島蘭嶼鄉長期醫療資源不足，立委陳瑩（右）、莊瑞雄（左）今率立法院衛環委員會前往蘭嶼考察，瞭解當地醫療資源與設施進行，並至未來規畫興建蘭嶼醫院的基地。圖／陳瑩辦公室提供
台東離島蘭嶼鄉長期醫療資源不足，立委陳瑩莊瑞雄今率立法院衛環委員會前往蘭嶼考察，瞭解當地醫療資源與設施進行，並至未來規畫興建蘭嶼醫院的基地。衛福部次長呂建德表示，衛福部將如期於10月提出蘭嶼醫院的公建計畫，提升蘭嶼醫療。

呂建德表示，衛福部對於興建蘭嶼醫院的態度，非常肯定「就是要蓋」未來蘭嶼醫療人力部分，也會結合公費醫師養成計畫及健保IDS方案，補足醫療人力資源。

他說目前對於興建蘭嶼醫院規化，將有內科、外科、家庭醫學科、牙科門診，以及急性一般病床20床、血液透析床15床，除門診、急診外，還有電腦斷層掃描室、放射科、洗腎室、復健室、檢驗科等，興建經費初估10.9億元。

蘭嶼作為台灣唯一被迫接受核廢料貯存場的地區，過去幾十年承受沉重環境代價，這是對蘭嶼人民極大的不正義。更令人遺憾的是，蘭嶼長期醫療資源不足，由於地處偏遠、交通不便，目前僅有衛生所提供基礎醫療服務。

居民為求更好的照護品質，過去多次表達興建醫院的強烈訴求，陳瑩與莊瑞雄今年5月也在立法院提出質詢，並獲得行政院正面回應，陳瑩表示，今天是抱著「贖罪」的心，希望到蘭嶼爭取應有的醫療資源。

另莊瑞雄表示，自己在2011年到蘭嶼時，已認為蘭嶼應該興建醫院，過去的政府相當可惡，欺騙島上居民要蓋罐頭工廠，卻把核廢料棄置在蘭嶼，興建蘭嶼醫院是應有的補償。

蘭嶼鄉長吳清美表示，興建醫院是蘭嶼居民的祈望，希望可以提供蘭嶼居民需要的醫療服務及設備，感謝中央的支持。這次考察確認的15筆土地中，分別來自衛生局2筆、蘭嶼鄉公所4筆、原民會8筆，以及私人用地1筆，合計面積3,744平方公尺，將成為醫院設置的重要基礎。

台東離島蘭嶼鄉長期醫療資源不足，立委陳瑩、莊瑞雄今率立法院衛環委員會前往蘭嶼考察，瞭解當地醫療資源與設施進行，並至未來規畫興建蘭嶼醫院的基地。圖／陳瑩辦公室提供
