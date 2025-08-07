甲仙芋筍節25年首度延期 旗津風箏節8月9日周六登場

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
旗津風箏節於先預訂在8月2日至3日舉辦，受氣候影響延至8月9日登場。圖／高市觀光局提供
旗津風箏節於先預訂在8月2日至3日舉辦，受氣候影響延至8月9日登場。圖／高市觀光局提供

豪雨打亂高雄活動，甲仙芋筍節今年邁入25年，首度因為豪雨延期1個月舉辦。甲仙公所表示，原本預計下周六（8月16日）登場的甲仙芋筍節，因各單位還在救災與復原，延期至9月20日舉辦，另外旗津風箏節原訂8月2日至3日舉辦，受氣候影響延至8月9日登場。

甲仙芋筍節2000年起舉辦至今，中途曾遇上莫拉克風災，多年來持續在中秋節前夕舉辦芋筍節活動，行銷在地農特產品。今年原本預計在8月16日辦理，因豪雨因素，今天宣布延期至 9月20日舉辦。

甲仙商圈餐飲業者陳誌誠說，豪雨導致南橫及那瑪夏道路受損嚴重，這幾天各單位已經積極搶修，希望可以盡快恢復正常，商圈業者對外爭取擴大山區振興活動，希望透過芋筍節活動注入人潮，一掃豪雨陰霾。

山上活動延期，2025旗津風箏節也受天候因素影響，原訂8月2日舉辦的活動改至8月9、10日及8月16、17日，連續兩個周末在旗津登場。觀光局指出，今年造型風箏130隻，還有風車DIY、親子派對及氣墊樂園，新增「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」、「船型跳床水滑梯」及總長42公尺的「城市滑水道」等戲水設施。

局長高閔琳表示，旗津風箏節白天有各式海洋主題風箏，晚上也有夜光風箏，8月9日旗津沙灘吧舉辦電音派對，不分男女身著比基尼，可享旗津沙灘吧飲料2小時暢飲。8月16日親子派對則邀請小朋友身穿海洋元素服裝來旗津同樂，兩個周日晚上都有精彩的火舞表演。

交通局提醒，為避免過多車子湧入旗津，風箏節期間視車流及旗津地區停車位狀況，實施四階段彈性交通管制，建議遊客搭遊輪到旗津。

0728豪雨在高雄山區造成嚴重災損，2025甲仙芋筍節宣布延期至下月20日才舉辦。圖／甲仙公所提供
0728豪雨在高雄山區造成嚴重災損，2025甲仙芋筍節宣布延期至下月20日才舉辦。圖／甲仙公所提供
旗津風箏節8月9日登場，市府呼籲遊客不要自行開車或騎車，最好使用大眾運輸工具參與活動。圖／高市觀光局提供
旗津風箏節8月9日登場，市府呼籲遊客不要自行開車或騎車，最好使用大眾運輸工具參與活動。圖／高市觀光局提供
旗津風箏節延至8月9、10日及8月16、17日，連續兩個周末在旗津登場。圖／高市觀光局提供
旗津風箏節延至8月9、10日及8月16、17日，連續兩個周末在旗津登場。圖／高市觀光局提供

派對 豪雨 風箏節

