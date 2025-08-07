高雄網紅減重醫師涉兩死今天還看診 衛生局下令「停業2個月」

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
王姓網紅醫師今早還在小港安泰醫院看診，時近中午衛生局表示，先命王姓醫師停業2個月待查，嗣醫師懲戒審議結果另為處分。圖／讀者提供
王姓網紅醫師今早還在小港安泰醫院看診，時近中午衛生局表示，先命王姓醫師停業2個月待查，嗣醫師懲戒審議結果另為處分。圖／讀者提供

高雄王姓網紅減重醫師涉及兩起病例死亡的重大病安事件，高市衛生局昨下令安泰醫院暫停王的所有手術排程，今天做出最新處分表示，已查獲王姓醫師違反醫療法、醫師法及管制藥品管理條例事證，先命王姓醫師停業2個月待查，待醫師懲戒審議結果再另做處分。

王姓減重醫師遭國民黨立委柯志恩等人揭露，涉以不當減重手術造成病患死亡，遭爆10天連奪2命。高市衛生局昨表示，經查安泰醫院已令禁止王姓醫師自114年7月28日起，暫停於該院所有手術排程，僅維持周一及部分周六門診提供術後病人追蹤，相關禁令會持續至醫療爭議釐清，並已依法移付醫師懲戒委員會，訂於8月中下旬開會審議。

小港居民說，今早前往小港安泰醫院看診，王姓醫師的門診還有開，多名病人在診間出入。

高市衛生局今天指出，有關王姓醫師執行該項爭議手術並已造成兩例病患死亡重大病安事件，查獲多項違反醫療法、醫師法及管制藥品管理條例事證，並涉及違法收費、使用來源不明醫材等多項疑有刑事不法情節。

衛生局說，經與衛福部共同研議，為阻止犯罪、危害之發生或避免急迫危險並維護民眾權益，將依行政執行法第36條意旨，先命王姓醫師停業2個月待查，嗣醫師懲戒審議結果另為處分。

