高雄仁武九番埤改造完工 變身親水濕地公園兼顧生態

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄仁武九番埤水岸環境營造完工，讓居民多了一處嶄新的親水濕地公園可使用。圖／高雄市府水利局提供
位於高雄市仁武區的九番埤原本就作為滯洪池及自然公園使用，高雄市水利局為進一步改善整體水岸空間，啟動九番埤排水水岸環境營造計畫第二期工程，已在6月底完工，改造後的九番埤不僅更適合居民休憩，還兼顧生態保育。

九番埤過去曾為仁武重要的農業灌溉埤塘，但因農業蕭條，且被荒廢後一度淪為營建廢棄廢棄土的掩埋地，直到2009年才被重新整治成濕地公園，規畫出休憩設施，同時作為滯洪池使用。

高雄市水利局為延續九番埤整體水岸空間改善，針對霞海路側的九番埤濕地公園範圍約160公尺改善尚未整治區段，不僅延續第一期成果，更導入多項生態友善設計，兼顧水質淨化、生態保育與民眾休憩需求。

改造工程導入多項生態工法，利用水柳及三星果藤等植物綠化右岸，並於左岸種植厚葉石斑木與台灣赤楠等植栽增加生物多樣性，以及保留原生喬木如垂柳等，減少對既有自然環境的干擾。

為兼顧結構穩定與生態連續性，還在兩岸渠底拋卵塊石及左岸設置石籠護坡，提升濱溪帶的通透性與物種棲息空間，另新設砌卵石取水工有效增加九番埤礫間處理場取水量，落實水環境改善政策。

水利局表示，這是完成全段九番埤水環境改善的「最後一哩路」，九番埤排水水岸營造改善不僅提升周邊居民的生活與休憩品質，九番埤礫間處理場處理後放流水川流補助基流量形成良性互補，有效提升水質與生態功能，也為人口日益增加的仁武地區居民創造更優質的休憩與親水空間。

高雄仁武九番埤水岸環境營造完工，讓居民多了一處嶄新的親水濕地公園可使用。圖／高雄市府水利局提供
高雄市 水利局 濕地公園

