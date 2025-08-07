高雄捷運延伸屏東採高架 石化工會訴求中央改地下化

高雄捷運小港林園線最末站屬高架站體，屏東縣「林園—東港林邊線」也規畫高架對接，高雄市石化業產業總工會憂心，高架站體萬一出意外，周邊石化廠將連帶發生工安事故，一行人昨拉布條抗議，指1.2萬份連署書已送進總統府，要求全面改為地下化。

屏東縣政府表示，高市「小港—林園線」末端採高架形式，屏東段為此也採高架，此方案是財務可行的最適方案，中央對沿線風險都有審查機制。高市捷運局說明，目前核定高架形式，主要著眼於工程風險低、經費合理、進度可控。若屏東延伸線改採地下化，穿越2.5公里長的高屏溪隧道段，施工風險恐怕極高。

高捷紅線延伸屏東的「林園—東港林邊線」正進行可行性研究，規畫高雄「小港—林園線」在林園站（RL6）後，走高架至林園工業區站（RL7），與屏東捷運銜接後進入縣區，全長16.6公里，總經費837億元。

不過石化界人士認為，林園工業區有多處高壓球槽、燃燒塔和地下管線，捷運高架段行經此地潛在風險龐大，全球並無高架捷運系統穿越石化工業專區案例。

「高架捷運若造成石化廠工安事件，損失難以估計」，高雄市石化產業總工會理事長孫學山說，地下站體能隔離石化區危險，但下地工程粗估需增加168億元經費，地方財務有困難，總工會已發動1.2萬人連署，請中央正視民意。

立委林岱樺表示，捷運屬百年工程，絕不容增加一點點工安意外的機率。高市議員邱于軒表示，高市府將RL7延伸問題推給屏東縣，屏東縣卻稱配合高市施作高架段，雙方互踢皮球、拒絕擔責。市議員王耀裕表示，中央應考量用工業區稅收編列特別預算，解決地下化財務困難。

捷運局表示，屏東延伸線若改採地下化，將增加170億元至200億元經費，完工時程再延4年，「小港—林園線」已規畫耐震橋墩、防爆防火複層結構牆板材料、區段防護隔離設計等防護機制，屏東延伸線也將採相同安全標準，確保捷運與石化產業安全。