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屏東夏日狂歡祭逾65萬人次 父親節加碼送1000隻台糖冰棒
屏東夏日狂歡祭從7月18日開幕至今吸引超過65萬人次，活動場地縣民公園前身為台糖糖廠，歡慶父親節並呼應這段珍貴連結，縣長周春米與台糖公司董事長吳明昌決定合作，宣布8月8日下午5時加碼贈送1000支台糖冰棒，「爸」氣十足行動，為爸爸們送上清涼與驚喜小心意。
縣府傳播暨國際事務處表示，屏東縣民公園前身是台糖製糖廠，隨著時代變遷與產業轉型逐漸式微，後期由縣府接手活化修復，成功轉型為親子共融的友善遊戲場，從年初屏東燈節到夏季的屏東夏日狂歡祭，占地寬廣空間，成為舉辦大型活動最佳場地，結合在地歷史與創意的魅力。
傳播處指出，今年夏日活動升級，開幕以來獲民眾好評，為感謝支持，縣府團隊與台糖公司合作，8月8日下午5時，民眾在社群網站打卡並HASHTAG「屏東夏日狂歡祭」，至活動服務台出示畫面，可免費兌換一支冰棒，數量有限，送完為止，邀請大家帶著爸爸，獻上夏日的甜蜜祝福！
為推廣「淨零綠生活」理念，環境部從5月起與天馬戲創作劇團合作，在多所國小與各地大型親子活動中巡迴演出，8月23日下午4時在縣民公園糖晶體廣場演出，免費入場，歡迎大小朋友暑假來追劇，透過馬戲與歌舞表演，讓綠生活能夠走入日常生活。
縣府表示，夏日狂歡祭活動至8月31日止，活動期間免費入場（童話冰宮需索票入場），除周三為活動整修日，每日開園時間為下午3時至晚間9時，考量周五及周六人潮較多，延長至晚間10時。
更多活動訊息請至「2025屏東夏日狂歡祭」官網，或「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書，都能獲得最新資訊。
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