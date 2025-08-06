快訊

近2月已6起！台積電嘉義廠再傳工安意外 工人5公尺高處墜落

再加碼？白宮稱川普今將宣布 蘋果「投資千億美元在美製造」

檢查出爐…沈玉琳發文證實罹患血癌 堅強發聲「我會好好配合治療」

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東夏日狂歡祭逾65萬人次 父親節加碼送1000隻台糖冰棒

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東夏日狂歡祭在8月8日下午5時，民眾在社群網站打卡並HASHTAG「屏東夏日狂歡祭」，至活動服務台出示畫面，可免費兌換一支冰棒，數量有限，送完為止，邀請大家帶著爸爸，獻上夏日的甜蜜祝福。圖／屏東縣政府提供
屏東夏日狂歡祭在8月8日下午5時，民眾在社群網站打卡並HASHTAG「屏東夏日狂歡祭」，至活動服務台出示畫面，可免費兌換一支冰棒，數量有限，送完為止，邀請大家帶著爸爸，獻上夏日的甜蜜祝福。圖／屏東縣政府提供

屏東夏日狂歡祭從7月18日開幕至今吸引超過65萬人次，活動場地縣民公園前身為台糖糖廠，歡慶父親節並呼應這段珍貴連結，縣長周春米與台糖公司董事長吳明昌決定合作，宣布8月8日下午5時加碼贈送1000支台糖冰棒，「爸」氣十足行動，為爸爸們送上清涼與驚喜小心意。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東縣民公園前身是台糖製糖廠，隨著時代變遷與產業轉型逐漸式微，後期由縣府接手活化修復，成功轉型為親子共融的友善遊戲場，從年初屏東燈節到夏季的屏東夏日狂歡祭，占地寬廣空間，成為舉辦大型活動最佳場地，結合在地歷史與創意的魅力。

傳播處指出，今年夏日活動升級，開幕以來獲民眾好評，為感謝支持，縣府團隊與台糖公司合作，8月8日下午5時，民眾在社群網站打卡並HASHTAG「屏東夏日狂歡祭」，至活動服務台出示畫面，可免費兌換一支冰棒，數量有限，送完為止，邀請大家帶著爸爸，獻上夏日的甜蜜祝福！

為推廣「淨零綠生活」理念，環境部從5月起與天馬戲創作劇團合作，在多所國小與各地大型親子活動中巡迴演出，8月23日下午4時在縣民公園糖晶體廣場演出，免費入場，歡迎大小朋友暑假來追劇，透過馬戲與歌舞表演，讓綠生活能夠走入日常生活。

縣府表示，夏日狂歡祭活動至8月31日止，活動期間免費入場（童話冰宮需索票入場），除周三為活動整修日，每日開園時間為下午3時至晚間9時，考量周五及周六人潮較多，延長至晚間10時。

更多活動訊息請至「2025屏東夏日狂歡祭」官網，或「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書，都能獲得最新資訊。

親子 屏東縣政府

延伸閱讀

新北汐止秀峰社區歡慶父親節 義剪為長輩換新髮型

新北淡水油車里共餐慶父親節 空大推第三人生學習

屏東潮州鎮長周品全涉貪2度停職 縣府派員代理

迎接父親節 基隆海科館邀爸爸免費暢遊

相關新聞

屏東夏日狂歡祭逾65萬人次 父親節加碼送1000隻台糖冰棒

屏東夏日狂歡祭從7月18日開幕至今吸引超過65萬人次，活動場地縣民公園前身為台糖糖廠，歡慶父親節並呼應這段珍貴連結，縣長...

海印寺捐10萬元助學金 力挺金門弱勢學子逐夢

海印寺住持釋性海法師今天前往金門家扶中心，捐贈新台幣10萬元，指定用於「大專新鮮人獎助學金」計畫，盼為經濟弱勢的大專新生...

高市府送暖原鄉 陳其邁赴桃源區部落送物資

高雄市長陳其邁今天到桃源區多個部落，慰問居民並帶來生活物資，關懷災後所需。山區多處仍可見落石、坍方痕跡，陳其邁承諾會指派...

影／金曲陣容攜手民謠傳藝師 恆春150紀念專輯古調唱出新時代聲音

今年是恆春古城建城150周年，屏東縣政府推出紀念專輯「春城小唱」，今邀請金曲製作人李欣芸與恆春民謠藝師同台，分享專輯亮點...

大雨不斷北大武山多處塌陷路基流失 封山到年底

北大武山步道受0728西南氣流造成豪雨影響，農業部林業及自然保育署屏東分署勘災發現，多處塌陷、還有路基流失與路幅縮減等災...

金門中秋博狀元餅系列活動登場 9月8日起擲骰博好彩頭

迎接中秋佳節，金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫系列活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。