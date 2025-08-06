馬公夏日童樂趴熱鬧登場 親子共享歡樂暑假

澎湖小朋友最快樂的「2025馬公夏日童樂趴」活動，今天晚間在馬公市公所後方草地登場，吸引滿場的親子一起同樂，共享難忘美好的夏日夜晚。

「2025馬公夏日童樂趴」活動在澎湖縣長陳光復、市長黃健忠、代表會主席歐銀花、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人見證下熱鬧揭幕，東森YOYO家族的「南瓜哥哥」吳霽洧、「橘子姐姐」，以及卡通人氣角色佩佩豬與喬治現身，與親子們互動共舞，現場充滿笑聲與歡樂。

陳光復表示，童樂趴活動現場人潮踴躍，充分展現馬公新生代的活力與朝氣，期盼這場長達半個月的活動順利進行，為市民與小朋友打造一個歡樂的暑假。黃健忠則說，今年是童樂趴第2年舉辦，去年吸引5萬人次入園，雖然今年因天氣影響延至今晚開幕，仍希望能再創人潮高峰。

馬公市公所表示， 「馬公夏日童樂趴」自今晚起正式開園，除11日休園外，活動將持續至20日。現場設有「電音之旅」、「搖滾飛車」、「人氣泡沫派對」、「巨無霸雙滑梯水池」等遊具，最大亮點則為「澎湖意象海洋派對氣墊樂園」主題氣墊，深受小朋友喜愛；園區外亦規劃有「市集」專區，集結美食餐車與文創小物，讓親子在盛夏中快樂又安全地體驗多元活動。

馬公市公所表示，「馬公夏日童樂趴」原訂於8月2日登場，因西南氣流帶來豪雨，造成場地泥濘濕滑，為顧及安全，決定順延至今晚正式開園。