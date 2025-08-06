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屏東來義遷村70週年展開幕 盼重拾老地名傳承記憶

中央社／ 屏東縣6日電

屏東縣來義鄉公所主辦來義遷村70週年影像特展，今天在來義鄉原住民文物館開幕式。展覽回顧遷村歷程，並透過耆老訪談重拾老地名，標示在傳統領域立體地圖，盼年輕世代記憶傳承。

來義鄉公所主辦「七十歷來。回義─來義遷村70週年影像特展」，今天在來義鄉原住民文物館開幕式，即日起展至11月28日。此展由屏東大學人文創新與社會實踐計畫來義團隊主策劃，去年Tjalja'avus（來義舊社）遷村70週年，曾在來義派出所展出。

展品之一為來義舊社傳統領域立體地圖，密密麻麻標示著排灣族語的老地名。參與踏查的屏東大學國科會計畫「他鄉/故鄉」計畫專任助理劉雪鳳表示，她是來義村族人，計畫多年來已調查超過300個地名，並結合父親劉清勇的紀錄，以及來義文健站vuvu（長輩）記憶，把富含故事的老地名找回來。

「我們的土地有名字，也希望自己被記得」，劉雪鳳說，就像人被遺忘會難過，土地也如此。部落耆老深信，土地只有被記住，才能繼續守護族人；對族人而言，拾回老地名也像把自己找回來，能獲得力量並更加自信，希望部落青年記得老地名、也記得回家。

來義鄉公所表示，遷村70週年影像特展以Tjalja'avus為主體，嘗試以族人視角再現舊部落人文地景。展覽匯集族人多年來與各方合作的自我探尋行動，包括共同繪製傳統領域立體地圖、重新詮釋日治時期文獻照、遷村歷程訪談、建置來義系統族人家名資料與族譜，以及收集部落歷史影音。

來義鄉公所提及，這些行動再現了族人如何嘗試重新與過去連結，以理解並回應當代面臨諸多矛盾與衝突，共同思索自身與Tjalja'avus可能對話方式，並在身體實踐過程，尋覓未竟之解。

根據展覽資訊，來義村是來義鄉最北邊村落，1950年代因國民政府政策，從舊部落遷至現址。2009年颱風莫拉克與2010年颱風凡那比接連帶來衝擊，部分受災族人於2011年遷至台糖新埤鄉萬隆段用地南岸農場，命名為「新來義部落」。

文物 屏東縣 原住民 排灣族 展覽資訊

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