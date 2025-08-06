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搶攻暑假商機 高雄業者推新菜單與住房優惠

中央社／ 高雄6日電

搶攻暑假旅遊與消費商機，不少高雄餐飲業者推出新菜單與優惠方案，像是駁二藝術特區LAB PIER2餐廳主打用餐贈炸物，漢來飯店則推出住房專案，可保證訂位熱門餐廳「島語」。

一位難求的「島語」自助餐廳將於22日在高雄漢神百貨開幕，此消息一出在網路上掀起搶訂潮。高雄漢來大飯店透過新聞稿表示，飯店獨家推出每日限量的保證訂位住房專案「島語饗夜．一泊二食」，旅客只要預訂指定日期入住豪華客房，當晚即可保證至「島語」用餐。

駁二餐廳「LAB PIER2」則結合高雄海洋元素，與知名品牌聯名推出「藍色大港」、「南方日落」等調酒，邀旅客品嚐荔枝、西瓜、桃子、鳳梨等季節水果果香，享受度假氛圍。

為吸引駁二往來旅客，「LAB PIER2」餐酒館推出全新菜單，餐點份量主打足夠的共享概念，讓聚會吃巧又吃飽。全新蔬菜料理傳達健康飲食概念，包括「爐烤櫛瓜烏魚子沙拉」、「煙燻瑪士卡邦爐烤南瓜」、「酥炸洋蔥花」等特色料理。肉類主餐則有「美國 Prime 翼板牛排」、「酪乳炸半雞」，「小羊膝搭配泡菜、煙燻牡蠣刈包」等選擇。

高雄萬豪酒店則集結館內中、西、日式料理與異國自助美饌等8間餐廳，自8月起推出父親節感恩用餐方案，包括吃Buffet玩賓果，最大獎整單5折；網路留5星好評送炸雞啤酒組；點限定套餐享指定啤酒買1送1等，以美食加優惠雙管齊下，歡慶父親節。

料理 飯店 自助餐廳

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