法務部長鄭銘謙抵馬祖 為犯保連江分會新址揭牌

法務部長鄭銘謙今天抵達馬祖，為犯罪被害人保護協會福建連江分會新址及馨生保護服務據點揭牌。他指出，連江馨生據點是最北疆、最具象徵意義的據點，盼成為在地馨生人支持與重建起點。

財團法人犯罪被害人保護協會福建連江分會今天上午舉行新址搬遷，以及新設馨生保護服務據點揭牌儀式，由法務部長鄭銘謙、法務部保護司司長洪信旭、財團法人犯罪被害人保護協會董事長張斗輝、彰化基督教醫院總院長暨犯保協會連江分會主任委員陳穆寬等人共同揭牌。

犯保協會連江分會指出，揭牌儀式中與彰化基督教醫院簽署「司法保護醫療關懷聯盟合作備忘錄」，未來將提供鄉親與馨生人專屬醫療後送服務。民眾搭機抵台灣本島後，由彰醫主動提供醫療協助及關懷，另提供弱勢族群跨島醫療補助，降低其就醫障礙，並提升離島民眾就醫便利性與可近性。

鄭銘謙於揭牌儀式致詞時指出，只要有被害人需要，就有責任在場。每起案件背後，都代表1個家庭的震盪，每次陪伴，都是社會的1次修補。連江馨生保護服務據點是最北疆、最具象徵意義的據點之一，盼能給予被害人全方位幫助，成為其重新站起來的後盾與起點，將溫暖化為實際行動。

犯保協會連江分會透過新聞稿強調，搬遷後的辦公室新設「馨生保護服務據點」，為犯罪被害人及其家屬（又稱馨生人）提供溫馨且安全的服務空間。據點將不定期舉辦關懷與社區宣導活動，不僅強化與在地居民的連結，也為離島地區的保護服務工作奠定基礎。

犯保協會連江分會進一步說明，新設馨生據點與備忘錄簽署，展現犯保協會連江分會深耕在地、強化保護的成果，象徵司法保護服務的延伸與深化，也為連江地區的社會安全與關懷網絡注入穩固力量。