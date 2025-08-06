宣布延長建照2年 高市府：因應環境務實應對措施

高雄市建管處近日以台美關稅等原因，宣布民國112年後取得建造執照，可申請延長2年，被民眾批評恐變相助長炒房。市府工務局表示，這是針對當前經濟環境與產業困境所提出的務實應對措施。

高雄市工務局建管處近日發函給不動產相關公會，表示因應美國對等關稅、中東以伊戰爭等地緣政治，及既有缺工缺料情況尚未緩解，建築物於112年1月1日到114年12月31日間，領得高市建築執照或雜項執照，可申請延長2年。

不過，高市府興辦的各項公共建設，包括民間參與公共建設、公辦都更、捷運土地開發、設定地上權、標租或其他經市府各目的事業主管機關認定的案件，攸關市政計畫推展、公共利益及市民福祉等，只能申請延長1年。

對此，有不動產業者接受媒體訪問表示，目前房市銷售低迷，甚至出現解約潮，這項措施有助減輕建商壓力。但也有民眾批評，建商賺飽荷包，此舉恐變相助長炒房。

工務局今天向中央社記者回應表示，此政策並非鼓勵或助長房市炒作，而是針對當前經濟環境與產業困境所提出的務實應對措施。

工務局強調，延長建照完工期限之申請，仍需依法提出申請，確保符合法規與公共利益，且持續監督建築工程公共安全，並防止不當囤積或投機行為。

對於外界關切房市問題，高市府強調，將秉持審慎態度，持續監控市場動態，並採取必要措施，確保房地產市場健康發展，兼顧市民居住權益與產業永續經營。