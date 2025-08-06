金門胡璉基金會推扎根零歲教育 盼促幼兒創造力

胡璉文化藝術基金會根據研究，提出促進金門幼兒創造力的政策建議，包括推動創意親職教育、強化教師啟發式教學法等，基金會表示，透過與學界、政府等各界合作，將持續推動「扎根零歲教育」。

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會主辦「金門創造力發展調查報告」，針對金門幼兒家長、幼兒教育工作者等，共蒐集1243份有效問卷，探討金門地區創造力發展狀況，今天在金湖鎮塔后22號舉行調查報告成果發表會，基金會董事長暨此次計畫主持人陳龍安、計畫協同主持人費聿明等出席。

陳龍安接受媒體聯訪表示，此次調查有金門縣教育處、家庭教育中心等協助，調查結果顯示，90%以上認為創造力對金門非常重要，「也有近90%認為金門推動扎根零歲教育是正確的」，最後也發現真正傷害孩子創造力的是家長和老師。

陳龍安也解釋，有用的創造力是指想出新而有用，且能夠推動、執行的點子，所以鼓勵孩子動腦想是否有不同答案或想法，都是在培養孩子的創造力。而根據他對創造力教學的研究，最重要的是態度與方法，只要老師、家長的觀念通了、態度對了，「那他所有的一舉一動都是最好的創意教養，身旁的任何東西都可以當教材教具」。

陳龍安說，配合此次調查報告，金門許多局處也開始執行提升幼兒創造力計畫，包括家庭教育中心、衞生局對於婚姻的輔導、孕婦的成長活動，以及教育處與社會處與胡璉文化藝術基金會合作辦理各類親子活動等。

基金會透過新聞稿提出政策建議，包括推動「創意親職教育」，協助家長化阻力為助力，以及整合教育、衛生與社會資源，從孕期到學前全面規劃，並賦能前線教師，強化啟發式教學法，建立心理安全的學習環境等。

基金會表示，這份報告不僅是盤點現況，更是未來教育政策的行動指南。透過與學界、政府與社會各界合作，將持續推動「扎根零歲教育」，為金門培育兼具創造力與優良品格的優質下一代。