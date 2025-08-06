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海印寺捐10萬元助學金 力挺金門弱勢學子逐夢

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導
金門海印寺住持釋性海法師（左三）今日赴金門家扶中心捐贈新台幣10萬元，家扶扶幼主委楊肅謙（右二）頒發感謝狀。圖/金門家扶中心提供
金門海印寺住持釋性海法師（左三）今日赴金門家扶中心捐贈新台幣10萬元，家扶扶幼主委楊肅謙（右二）頒發感謝狀。圖/金門家扶中心提供

海印寺住持釋性海法師今天前往金門家扶中心，捐贈新台幣10萬元，指定用於「大專新鮮人獎助學金」計畫，盼為經濟弱勢的大專新生注入一臂之力，讓他們安心展開學習旅程。

此次捐贈由性海法師偕同寺內執事洪志合、王漢文親自送達，家扶中心由扶幼主委楊肅謙、榮譽主委李根遠代表接受，並回贈感謝狀，表達誠摯謝意。

性海法師表示，教育是改變命運的重要關鍵，海印寺長期關注在地弱勢兒少的成長與需求，這筆助學金不僅是一筆資源，更是一份祝福，希望幫助年輕學子走穩求學之路。他也強調，海印寺秉持「善款善用」原則，未來將持續投入公益行動，與地方社福單位攜手同行。

金門家扶中心指出，海印寺不僅在此次助學計畫中慷慨解囊，過去更長期支持包括急難救助、生活物資捐贈、零錢箱募款、貨車捐助等多項公益項目。今年春節期間，寺方還主動提供場地，協助舉辦愛心義賣活動，讓受扶助家庭感受到來自社會的溫暖。

「這不只是一筆捐款，而是一份承諾，一份對孩子未來的支持。」家扶中心表示，弱勢家庭子女在升學之路上往往面臨重重挑戰，有賴社會各界共同接力，給予實質援助與精神鼓勵。中心也呼籲更多愛心人士加入助學行列，為孩子鋪出一條有希望的未來道路。

金門海印寺住持釋性海法師（右三）今日在執事洪志合（左二）、王漢文（右一）陪同下，赴金門家扶中心捐贈新台幣10萬元，指定作為「大專新鮮人獎助學金」。圖/金門家扶中心提供
金門海印寺住持釋性海法師（右三）今日在執事洪志合（左二）、王漢文（右一）陪同下，赴金門家扶中心捐贈新台幣10萬元，指定作為「大專新鮮人獎助學金」。圖/金門家扶中心提供

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