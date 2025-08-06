海印寺捐10萬元助學金 力挺金門弱勢學子逐夢

海印寺住持釋性海法師今天前往金門家扶中心，捐贈新台幣10萬元，指定用於「大專新鮮人獎助學金」計畫，盼為經濟弱勢的大專新生注入一臂之力，讓他們安心展開學習旅程。

此次捐贈由性海法師偕同寺內執事洪志合、王漢文親自送達，家扶中心由扶幼主委楊肅謙、榮譽主委李根遠代表接受，並回贈感謝狀，表達誠摯謝意。

性海法師表示，教育是改變命運的重要關鍵，海印寺長期關注在地弱勢兒少的成長與需求，這筆助學金不僅是一筆資源，更是一份祝福，希望幫助年輕學子走穩求學之路。他也強調，海印寺秉持「善款善用」原則，未來將持續投入公益行動，與地方社福單位攜手同行。

金門家扶中心指出，海印寺不僅在此次助學計畫中慷慨解囊，過去更長期支持包括急難救助、生活物資捐贈、零錢箱募款、貨車捐助等多項公益項目。今年春節期間，寺方還主動提供場地，協助舉辦愛心義賣活動，讓受扶助家庭感受到來自社會的溫暖。