海保署兵推澎湖海污情境 邁向複合災害應變國家隊

海委會海保署今天在高雄舉辦海污應變訓練，兵推模擬貨櫃輪在澎湖南方四島發生擱淺與化學品外洩等情境，持續強化跨機關複合式災害應變量能，逐步落實「應處海洋油與化學品污染跨機關國家隊」。

海洋委員會海洋保育署舉辦「114年國外海洋油及海運化學品污染應變訓練兵棋推演」，集結派赴法國與日本受訓37名人員參與，秉持「預防為先、強化應變」理念，進行跨機關應變策略討論。

海保署說明，繼民國112年起推動兵棋推演制度後，今年擴大參訓人員海外訓練機會，在5月及6月派遣學員前往日本海上災害防止中心（MDPC）及法國水域意外污染事故研究調查中心（CEDRE）接受訓練，並同步建構回國後應用機制。

海保署發布新聞稿表示，此次推演整合兩梯次受訓學員，採桌面兵棋方式，推演場景設於澎湖南方四島國家公園周邊海域，想定大型貨櫃輪在台灣海域航行途中爆炸失火、船體擱淺，導致100噸重油外洩並波及保護區海岸，甲板上載有的三甲基鋁貨櫃也破裂自燃，考驗相關機關協調與處置能力。

海保署長陸曉筠表示，此次兵推於現場增加5種臨時情境狀況，透過情境擬真與風險辨識，激發學員思考海上與海岸聯合應變策略、保護生態敏感區、人員安全管理及輿情應對等全方位議題，強化學員對災害應變的實務操作能力，以及跨機關合作默契。

陸曉筠說明，若發生海洋污染災害，影響範圍廣泛、後果重大，將持續強化海域防救災人才培育與訓練制度，從通識級、技術級到指揮級，逐步落實「應處海洋油與化學品污染跨機關國家隊」，為守護國土海域與生態安全奠定基礎。