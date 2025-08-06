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高市府送暖原鄉 陳其邁赴桃源區部落送物資

中央社／ 高雄6日電
高雄市長陳其邁今天到桃源區多個部落，慰問居民並帶來生活物資，關懷災後所需。是意圖。聯合報系記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今天到桃源區多個部落，慰問居民並帶來生活物資，關懷災後所需。是意圖。聯合報系記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁今天到桃源區多個部落，慰問居民並帶來生活物資，關懷災後所需。山區多處仍可見落石、坍方痕跡，陳其邁承諾會指派相關人員調度所需物品入山，協助部落恢復生活與生產所需。

陳其邁今天前往桃源區，走訪建山、高中、桃源、拉芙蘭、復興、梅山等部落，慰問居民並送物資。沿線多處仍可見落石、坍方痕跡，山區部落復建任務艱鉅。

梅山部落的里長、代表向陳其邁反映農路受損、水源設備損壞等問題。陳其邁承諾會指派相關人員調度所需物品入山，協助部落恢復生活與生產所需。

陳其邁表示，前往山區路段仍多處坍方嚴重，希望盡快搶通，市府將加強新鮮肉品及蔬果等物資運送。在長期重建工作上，盼0728豪雨相關災損及基礎設施毀損納入「丹娜絲颱風災後復原特別條例」，能儘速通過。

陳其邁說，目前仍要持續做好物資整備，以因應8、9月颱風季。此外，考量山區道路崎嶇難行且易受豪雨受損崩塌，經地方反映增加農用運輸車需求，陳其邁承諾今年仍會持續編列預算補助農用運輸車，以因應救災及平日農作需求。

高市府表示，今天出動2台冷鏈專車配送12頭整豬，其中1台送往那瑪夏，另1台轉入桃源下貨。農業局也送入新鮮蔬菜，社會局攜帶麵條、白米、罐頭與泡麵等逾千件物資送上山，再由部落接手分配。

高雄市原民會表示，整豬對部落不只是食物，透過共煮、共享，族人不僅補足災後生活所需，更透過文化連結部落凝聚力。

桃源 陳其邁 丹娜絲颱風

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