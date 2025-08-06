屏東潮州鎮長周品全涉貪2度停職 縣府派員代理

屏東縣潮州鎮長周品全涉收賄賣官，7月底遭屏東地院羈押，任內第2度停職。屏東縣政府指派工務處副處長黃有成代理鎮長，今天交接典禮。

屏東縣政府表示，周品全因案經屏東地方法院裁定羈押，縣府依地方制度法規定，指派黃有成代理鎮長，交接典禮今天上午10時在潮州鎮公所辦理，由民政處主持、監誓及財稅局監交。

黃有成接受中央社記者訪問時表示，代理首要任務為維持潮州鎮務正常運作與人事安定，並持續推動工務建設。23日公投在即，須妥善完成選務；另外，潮州鎮內有幾處易積淹水，包含大同路道路側溝在內，將進行清疏作業，並持續向縣府反映需求。

周品全涉收賄內定清潔隊員職位，7月31日遭羈押，是他鎮長任期內第2度停職；首次停職則因涉協助鴻海創辦人郭台銘收購總統連署書，2023年11月遭收押，去年1月獲釋後復職。

依屏東縣政府資訊，黃有成為高雄科技大學營建工程研究所畢業，去年從工務處秘書升任副處長，在工務處就職期間，曾經歷莫拉克風災搶修及復建工程，推動屏東生活圈道路系統建設計畫，並協助辦理縣內重大建設，包括高鐵特區道路系統興闢、國際棒球場興建工程、縣內災害復建工程、國中小老舊校舍興建及公園綠地興闢等。