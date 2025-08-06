影／金曲陣容攜手民謠傳藝師 恆春150紀念專輯古調唱出新時代聲音

今年是恆春古城建城150周年，屏東縣政府推出紀念專輯「春城小唱」，今邀請金曲製作人李欣芸與恆春民謠藝師同台，分享專輯亮點與核心理念，透過世代攜手，讓古調唱出新的時代聲音。

屏東縣政府文化處長吳明榮說，「春城小唱」由李欣芸統籌製作，集結恆春半島民謠藝師與當代音樂人，以「古謠新唱」為概念，打造一張跨世代的聲音紀錄。專輯邀請吳登榮、陳慶松、黃却銀、張錦桂、張碧英等恆春民謠、滿州民謠保存者，以及藝生謝徐鳳玉與新生代習藝藝生潘宥任共同參與，從不同世代與創作視角，重新演繹恆春民謠之美。

專輯集結多名風格多元的音樂人參與，透過跨世代的合作，為恆春民謠注入新意。三金得主、台灣民謠大師陳明章演唱「楓港小調」，重新改編古調，融合現代編曲語彙詮釋傳統；金曲歌王桑布伊演唱「思想起」，帶來嶄新聽感。

金曲獎台語歌后曹雅雯以細膩唱腔詮釋古調，呈現台語音樂與民謠的結合；金曲獎得主戴曉君則詮釋淒美版本的「牛母伴」，傳遞古調中的情感與張力。入圍多項金曲獎的楊肅浩參與演唱，注入新世代的聲音；恆春在地的浮可泰樂團，由謝徐鳳玉領軍，以民謠風格給予古調清新的感覺。

「春城小唱」專輯透過多名音樂人的參與，呈現恆春民謠豐富而多元的音樂樣貌。

今天3名屏東縣恆春民謠保存者陳慶松、吳登榮、黃却銀，也在記者會上演唱專輯收錄「四季春」、「平埔調」與「思想起」，展現恆春民謠的藝術價值與文化底蘊。現場搶先試聽由陳明章改編的「楓港小調」，透過現代編曲語彙貼近年輕聽眾，與新生代音樂人潘宥任忠實詮釋古調旋律形成對比，突顯傳統民謠在不同世代中的詮釋與傳承樣貌。