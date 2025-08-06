大雨不斷北大武山多處塌陷路基流失 封山到年底

北大武山步道受0728西南氣流造成豪雨影響，農業部林業及自然保育署屏東分署勘災發現，多處塌陷、還有路基流失與路幅縮減等災損，加上聯外產業道路部分路基掏空，原本預估暫停開放到今年8月10日，將延長到今年2025年底，已繳費的住宿民眾可申請全額退費。

屏東分署指出，北大武山步道0.45公里、約0.55公里、約0.65公里、約2.45公里、約6.1公里多處塌陷，在1.5 公里處棧橋遭落石砸損，約2.6公里的路基流失、路幅縮減等多處災損，且聯外產業道路部分路基掏空，延長暫停開放2025年12月31日，已繳費的住宿民眾可至申請山屋系統申請全額退費。

屏東分署所轄的六義山步道、靈山步道、雙溪樹木園步道、石門山步道、高士佛步道等即日起重新開放，其他步道，例如浸水營步道西段因大漢林道部分路段坍塌，預計道路搶通後再進入檢視確認。考量近期山區土壤含水量仍高，後續恐仍有落石、坍方及倒木風險，仍建請民眾短期內儘量避免前往山區活動。