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金門中秋博狀元餅系列活動登場 9月8日起擲骰博好彩頭

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫許多創新玩法。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫許多創新玩法。記者蔡家蓁／攝影

迎接中秋佳節，金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫系列活動，包括旅人博餅、快閃博餅、線上博餅等創新玩法，延續傳統文化的同時，也盼吸引更多觀光人潮。觀光處表示，為活絡旅遊市場，將送出150張往返金門機票、總獎金達37萬元，並結合130家特約店家，帶動整體觀光產業發展。

活動宣傳記者會今上午在清金門鎮總兵署舉行，由金門古箏推廣協會演出揭開序幕，現場氣氛濃厚，活動代言人「觀光小天使阿特」也到場助陣。金門縣副縣長李文良致詞時表示，博狀元餅活動已獲觀光署「國際觀光年曆」肯定，是金門最具代表性的中秋文化盛事，除地方居民踴躍參與，更吸引各地遊客共襄盛舉。

金門縣觀光處長許績鑫指出，今年首次設立「金門博餅文化學堂」常設展，讓旅客全年皆可透過互動展覽了解博餅歷史。活動期間也推出「旅人博餅樂」、「後浦商圈博餅樂」與「鄉鎮賽博餅樂」等，遍及全縣各地。特別規劃的「線上博餅樂」，則讓民眾上網參與擲骰，博得狀元還可參加抽獎，有機會抽中來金機票。

為暖身系列活動，觀光處將於8月9日在「跑動金門」活動現場舉辦快閃博餅，邀請鄉親與跑者同樂；五鄉鎮的博餅賽則訂於10月4日同步舉辦，預估吸引超過5千人參與，現場也設有觀光客體驗桌，讓遊客親身體驗千人齊博的熱鬧場面。

金門博餅歷史悠久，據傳由鄭成功部將洪旭所創，用於穩定軍心、撫慰思鄉官兵情緒，後傳至廈門、泉州與金門。觀光處表示，透過年年舉辦的博狀元餅活動，不僅傳承文化，也讓遊客深入感受金門人文底蘊，誠摯邀請全國民眾中秋期間前來金門，同樂博好運。

金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫許多創新玩法。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫許多創新玩法。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫許多創新玩法。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫許多創新玩法。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫許多創新玩法。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫許多創新玩法。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫許多創新玩法。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫許多創新玩法。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫許多創新玩法。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府舉辦的「2025金門中秋博狀元餅活動」將於9月8日至10月6日登場，今年邁入第20年，規畫許多創新玩法。記者蔡家蓁／攝影

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