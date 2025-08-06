潮州鎮長周品全涉貪遭收押 屏東縣府二度派代理鎮長

屏東縣潮州鎮長周品全2023年涉幫郭台銘收購總統連署書案，2023年11月下旬遭法院收押禁見，去年2024年1月釋放後申請復職，未料今年7月底周品全涉貪汙案，二度遭收押。屏東縣政府今6日派任代理鎮長，由工務處副處長黃有成代理。

今天上午10時在潮州鎮公所舉行派代，工務處副處長黃有成是潮州人，黃有成去年從工務處秘書升任副處長，是工程專業背景，高雄科技大學營建工程研究所畢業。