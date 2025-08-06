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潮州鎮長周品全涉貪遭收押 屏東縣府二度派代理鎮長
屏東縣潮州鎮長周品全2023年涉幫郭台銘收購總統連署書案，2023年11月下旬遭法院收押禁見，去年2024年1月釋放後申請復職，未料今年7月底周品全涉貪汙案，二度遭收押。屏東縣政府今6日派任代理鎮長，由工務處副處長黃有成代理。
今天上午10時在潮州鎮公所舉行派代，工務處副處長黃有成是潮州人，黃有成去年從工務處秘書升任副處長，是工程專業背景，高雄科技大學營建工程研究所畢業。
潮州鎮長周品全2023年涉幫郭台銘收購選總統連署書案，2023年11月下旬遭檢方收押禁見，去年2024年1月釋放申請復職，同年2月檢方緩起訴。周品全在郭台銘案全身而退。未料屏檢收到檢舉，周品全涉嫌清潔隊賣官，7月31日搜索帶回訊問後，依違反貪汙等罪嫌向法院聲押禁見獲准。
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