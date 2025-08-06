高市投入百萬經費 鼓勵旅宿設性別友善藝術裝置

高雄市觀光局今天宣布，將提供新台幣百萬補助經費，鼓勵「性別友善旅宿」設立裝置藝術及空間改造，透過融合性平友善多元意象，營造更友善的觀光環境，申請細節預計8月底公告。

高雄市觀光局為持續推動性平觀光政策，日前舉辦「獎助旅宿業者打造性別友善裝置藝術及空間改造辦法」說明會，向旅宿業說明獎助計畫內容、補助機制、申請流程，並透過國內外案例，引導業者掌握性別友善設計趨勢。

觀光局長高閔琳會中表示，觀光局自2023年起即積極推動性別友善旅宿，同時辦理多項旅宿認證制度，包含穆斯林、永續旅宿、環保旅宿、星級評鑑等政策，今年更推出親子暨寵物友善輔導計畫，獲得觀光業界支持。

高閔琳表示，在歐洲及美國各州除了飯店旅宿，也常見超市、銀行、商店、企業懸掛彩虹旗幟或海報標語，高雄作為性別友善城市，期盼能透過輔導旅宿業設置性別友善裝置藝術，將安心、包容意象融入遊客的住宿空間。

高閔琳說，今年將首創編列110萬元獎助經費，鼓勵已取得性別友善標章的合法旅宿業者，進一步導入裝置藝術與空間改造；每案最高可補助實際支出50%，盼鼓勵業者參與，讓旅客感受「被理解、被接納」的氛圍。

觀光局今天新聞稿說明，獎助內容涵蓋裝置藝術設計及施工，鼓勵業者於接待大廳、建築物外牆、騎樓等戶外或開放空間，融入六色彩虹旗等多元包容意象。

遴選審查團隊將依據「創意藝術性」、「與環境融合性」、「性別友善意涵」、「執行能力與永續性」等指標評分，並鼓勵結合在地連結、社區參與及行銷規劃，申請細節預計8月底公告。