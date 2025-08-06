高雄王姓網紅醫師送懲戒非首次 高市衛生局駁「沒人管」

針對立委質疑高雄知名王姓網紅醫師疑似不當減重手術造成多位病患死亡，醫療糾紛頻傳，高市衛生局卻「遲未作為」甚至「沒人管」。對此，衛生局今發出聲明駁斥，相關案件已第一時間介入調查，查出小港安泰醫院有66名病患，並依法裁處多項違規行為，且正在蒐證將王姓醫師移付懲戒。

據了解，這不是王醫首度被送懲戒，過去曾遭控過度醫療，被移付醫師懲戒委員會，卻僅停業2個月。

國民黨立委柯志恩、陳菁徽今天上午召開記者會，指控王姓醫師執行減重手術，造成許姓、林姓兩名病患在7月3日、7月12日身亡。針對王醫減重手術疑引發嚴重併發症，10天2人死亡，甚至已有手術後受併發症患者困擾及其家屬成立「受害者自救會」，不排除恐有更多人因此送命。

有受害者指出，部分病患曾簽署所謂「保密協議」，甚至遭恐嚇不得對外發聲，質疑是否涉及醫療脅迫與資訊差不對等。據悉，王姓醫師在個人群組稱，對外洩密要罰款500萬元。

對此，衛生局介入調查中，今並聲明強調立委稱「主管機關沒人管」，此說法與事實明顯不符，相關裁罰、行政調查均有紀錄可查。

高市衛生局表示，該案7月25日接獲通報後，即派員7月26日、28日及31日三度前往小港安泰醫院稽查。初步調查發現，安泰醫院對66位進行減重手術的患者，收取「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」費用，雖開立收據並列明項目與金額，但整體手術費用已明顯超出高雄市醫療機構暨醫事機構收費標準表，涉違反醫療法第22條第2項規定，經裁處25萬元罰鍰，並責令院方於明年9月30日前全數退還多收費用。

此外，衛生局亦發現王姓醫師在病歷紀錄方面記載不全，亦依醫師法第12條裁罰2萬元，院內護理人員病歷簽章不完整，違反醫療法第68條規定，亦開罰1萬元。另又發現手術室內部分管制藥品登載不符，依管制藥品管理條例第39條進行裁處。

針對該醫師於社群媒體刊登醫療廣告，未載明風險與適應症，衛生局指出，王醫曾有類似前科，屬屢犯情節，已依醫療法第103條，處以10萬元罰鍰，同時也在院方手術室發現疑似來源不明醫療器材，正持續調查合法性，若確認為非法醫材，將依法重罰，並移送司法機關偵辦。

至於顧問費爭議，衛生局說，王醫疑似以個人公司名義向病患收取線上顧問費，並接受患者或家屬匯款購置醫療器材，相關金流與稅務爭議已移請國稅局查辦。醫療決策部分，已收集病歷資料，委由專家審閱是否涉過度醫療，預計於8月中下旬召開醫師懲戒委員會，依醫師法第25條進行懲戒審議。

衛生局強調，針對王姓醫師所涉醫療爭議事件，自始即依醫療事故預防及爭議處理法啟動應處機制，於7月獲知林姓、許姓病患案，已主動聯繫家屬，說明申請調解流程，並提供專線協助，相關資料亦納入專案調查，依法辦理中。

無獨有偶，一名王姓女醫師今年初，就曾善意提醒網紅王醫的減重手術有可能「毀人一生」卻遭王醫提告，目前獲判不起訴，但仍遭上訴。