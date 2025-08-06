高市與八王子市簽署教育合作備忘錄 深化交流

高市府今年再度受邀參與日本東京都八王子市盛典「八王子祭」，教育局長吳立森率團出訪，除展現台灣藝陣文化外，也與八王子市政府教育委員會簽署教育合作備忘錄。

教育局今天新聞稿表示，此次訪團結合市府代表與中華藝校表演團赴日，向八王子市民朋友展現台灣藝陣文化創新融合的魅力，學生以「藝陣傳承‧城市共榮」為主題，取材自中國經典「封神演義」之「哪吒戲東海」，透過民俗舞蹈、街舞、武術及電音元素，打造具有現代風格的創意藝陣。

吳立森此行與八王子市政府教育委員會簽署教育合作備忘錄，未來雙方將深化教育領域合作，為兩地學生創造更多國際學習與文化交流機會。

吳立森表示，八王子市自2006年與高雄締結為友好交流城市以來，雙方互動頻繁，也在觀光、文化、體育、農業等多方面共同合作。在教育方面，高雄市教育局與八王子市多年合辦「台日友好城市兒童聯合畫展」，目前也轉型為每年定期的學生交流活動。

教育局表示，訪團也前往「泉之森義務教育學校」參訪交流。泉之森義務教育學校為日本九年一貫制的義務教育學校，結合小學與國中課程，強調學生自主學習與跨學科整合能力。校方安排師生導覽校園環境，並介紹課程設計、學習評量與多元教學策略，增進彼此對教育理念與實踐的理解。

八王子市長初宿和夫活動中感謝高雄市多年來參與八王子祭及推動國際文化交流，他也表示，兩市持續多元合作、深化友誼，是難能可貴的情誼展現。