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高雄捷運延伸屏東「一路高架化」恐衝擊石化業 工會向總統府陳情

聯合報／ 記者宋原彰劉星君／高雄即時報導
高雄市石化業產業總工會將1.2萬份連署書送至總統府，認為小港林園線延伸屏東的高架站體萬一有事故，連帶石化廠發生公安事件，後果不堪設想，要求全面地下化。記者宋原彰／攝影
高雄市石化業產業總工會將1.2萬份連署書送至總統府，認為小港林園線延伸屏東的高架站體萬一有事故，連帶石化廠發生公安事件，後果不堪設想，要求全面地下化。記者宋原彰／攝影

高雄捷運小港林園線因最末站「林園工業區站」屬高架車站，屏東縣規劃「林園東港林邊線」將銜接後，一路採高架化進入屏東，沿途行經林園石化工業區，高雄市石化業產業總工會今日與民代高舉布條抗議，並將1.2萬份連署書送至總統府，認為高架站體萬一有事故，連帶石化廠高壓球槽、燃燒塔、石化地下管線發生公安事件，後果不堪設想，要求全面地下化。

高雄捷運紅線延伸屏東「林園東港林邊線」已在可行性研究階段，由於高雄小港林園線最末站採高架，屏東捷運銜接該處，一路採高架化進入屏東，路線全長16.6公里，總經費837億元，但高架段將行經林園工業區，今日高雄市石化業產業總工會、立委林岱樺和市議員王耀裕、邱于軒、李雨庭等人召開記者會表達抗議，要求全面地下化。

捷運小港林園延伸線在RL6（林園站）後以高架方式銜接RL7 （林園工業區站），接著一路貫穿林園產業園區延伸至屏東，此高架路段鄰近多處石化廠區內的高壓球槽、燃燒塔、石化地下管線等設備。高雄市石化業產業總工會直言「潛在風險不容忽視」，綜觀全球，並無大眾高架捷運系統穿越石化工業專區的案例。

高雄市石化業產業總工會理事長孫學山表示，石化廠區萬一發生工安事故或高架捷運有重大意外，將嚴重危及公共運輸系統，對乘客、周邊居民及石化產業都有難以估計損失，全面改採地下化才能隔離石化區的潛在危險；但地下化工程經費粗估會增加168億元，地方財務有困難，為此總公會發動萬人連署，懇請中央正視民意需求。

林岱樺表示，目前各工業區廠區的公安設備已逐步提升，但仍有零星事故發生，為此若在增加一條高架捷運貫穿工業區，難以確保安全性，「捷運路網屬百年工程，絕不允許再增加一點點機率，發生工安事件」。高市議員李雨庭也說，希望中央國發會審查林園東港線能建議全免採地下化，達到交通便利、保障人民安全的雙贏。

高市議員邱于軒表示，林園石化工業區每年有1.5兆產值，高架捷運路線萬一發生事故，經濟、產業發展、人民安全影響劇烈，但高雄市將RL7延伸林園線推給屏東縣，屏東縣卻說只延伸高市施作的RL7高架段，「雙方互踢皮球、不擔責任，完全未聽取民意」，目前RL6已預留聯通口能採地下化，工法無虞之下，希望全面改採地下化。

高市議員王耀裕表示，他多次在議會質詢延伸線為何至RL7需採高架，導致後續延伸屏東只能高架化，但政府僅考量地下化需增加近200億經費，中央可以考量用工業區稅收編列特別預算，即可解決財務困難；RL6至RL7雖行經農業區，沒有公安疑慮，但延伸線採高架後，光是工程期的落墩挖地，就有大量石化管線遭破壞疑慮。

屏東縣府表示，目前核定版本皆是配合高雄市林園捷運線末端採高架形式，屏東延伸線為此只能採高架，此方案也是財務可行性下最合適方案，若是有變更規畫，屏東端可以配合更改設計，目前相關沿線風險，後續在交通部、行政院等中央部會皆有審查機制，且綜合規劃和環境影響評估等機制也會控管。

高雄市石化業產業總工會將1.2萬份連署書送至總統府，認為小港林園線延伸屏東的高架站體萬一有事故，連帶石化廠發生公安事件，後果不堪設想，要求全面地下化。記者宋原彰／攝影
高雄市石化業產業總工會將1.2萬份連署書送至總統府，認為小港林園線延伸屏東的高架站體萬一有事故，連帶石化廠發生公安事件，後果不堪設想，要求全面地下化。記者宋原彰／攝影
高雄市石化業產業總工會將1.2萬份連署書送至總統府，認為小港林園線延伸屏東的高架站體萬一有事故，連帶石化廠發生公安事件，後果不堪設想，要求全面地下化。記者宋原彰／攝影
高雄市石化業產業總工會將1.2萬份連署書送至總統府，認為小港林園線延伸屏東的高架站體萬一有事故，連帶石化廠發生公安事件，後果不堪設想，要求全面地下化。記者宋原彰／攝影
高雄市石化業產業總工會將1.2萬份連署書送至總統府，認為小港林園線延伸屏東的高架站體萬一有事故，連帶石化廠發生公安事件，後果不堪設想，要求全面地下化。記者宋原彰／攝影
高雄市石化業產業總工會將1.2萬份連署書送至總統府，認為小港林園線延伸屏東的高架站體萬一有事故，連帶石化廠發生公安事件，後果不堪設想，要求全面地下化。記者宋原彰／攝影

屏東縣 高雄市 高雄捷運

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