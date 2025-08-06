Say菇掰！高雄竟有香菇出沒分隔島 網友熱議焦點揭曉

高雄近日連日暴雨，導致市區公園與分隔島冒出一朵朵巨大「綠褶菇」，因外型又大又白，吸引不少民眾搶拍打卡。有網友表示，「菇勇者：愛你菇身走暗巷，愛你拔菇的模樣」、「本來雨天很煩，看著畫面突然好療癒」、「不說還以為是什麼裝置藝術」。

然而有網友今（5）日凌晨目擊，警方已將這些香菇拔除，正式與大家「Say菇掰」。對此，鳳山分局表示，民眾圍觀拍照香菇並造成往來用路人安全，有移除香菇必要性，因此赴現場將其移除。

高雄豪雨「下到生菇」 網友：看著畫面突然好療癒

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「高雄香菇」近一天（日期：2025/8/4～2025/8/5早上10時）探索概念出現「下到生菇、有毒勿食、食藥署提醒、Say菇掰」等字詞。高雄連日豪雨「下到生菇」，食藥署提醒綠褶菇「有毒勿食」。

綠褶菇外表不鮮豔 與可食用白菇相似易誤食

綠褶菇外表顏色淺不鮮豔，直徑約10多公分，菌柄可高達15公分，與可食用的白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆，不同點在於綠褶菇底部菌褶於早期會由白色轉為黃綠色，且菌體受損時會轉為褐色，為可辨識的重要特徵，誤食後1至3小時會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年8月4日至2025年8月5日早上10時。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『高雄香菇』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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