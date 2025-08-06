攜手中山、台大 高雄民生醫院拚升格

高雄市民生醫院過去因詐保、醫師收賄爭議，醫院評鑑降為地區醫院。近年又因醫療疏失頻傳，從開錯刀、輸錯血到延誤轉診等，營運狀況不佳。高市府昨與中山大學、台灣大學簽署三方合作醫療合作契約，盼借重醫療經驗重整民生醫院醫管品質，升級成具備中度急救能力醫院，力拚2年內升格區域教學醫院。

醫療合作契約簽約儀式由市長陳其邁、台大醫院院長吳明賢、中山大學校長李志鵬等人共同簽署。陳其邁說，他有責任為高雄市民建構完整、全人照顧體系，提升醫療服務品質，對市府、中山、台大三方合作，有信心讓市民健康受到最好照顧。

吳明賢說，這次合作不單純只有醫院，還有扎根公衛、預防醫學領域。李志鵬說，合作代表學術界與公部門攜手共構優化在地醫療，推動跨校跨域學術合作，提升臨床與學術整合發展量能。

據悉，台大醫院副院長、婦產科名醫許博欽率醫療團隊進駐，未來不排除調派醫護人力到高雄支援，中山大學負責建置醫務管理、公共政策與健康照護管理等領域教研優勢，優化服務流程與管理品質。

民生醫院院長黃豐締表示，與中山、台大合作，強化急救外傷、心血管、腦中風、妊娠、新生兒及加護病房等六大領域。