高雄大寮路面現大坑洞 台電：建案供電工程已回填
高雄市大寮區勝利街與八德路口工地前，出現長與寬約6公尺、深度約4公尺大坑洞；台電表示，此為建案供電所需、外管線銜接工程，目前承包商已將坑洞回填。
此台電工程是為建案供電所需，台電鳳山區營業處今天透過文字訊息說明，大寮區中庄里勝利街與八德路口，今天下午施做某建案外管線銜接工程，疑因連續壁管路出口有障礙，為因應此建案將來供電所需，開挖範圍較大，目前坑洞已完成回填。
高雄市道路挖掘管理中心表示，會請台電陳述施工是否違反「高雄市道路挖掘管理自治條例」規定。
國民黨高市議員邱于軒表示，近日高雄豪雨不斷，不少道路都出現坑洞、窟窿，大寮區中庄里一處工地前的台電管挖工程造成大坑洞，此路口本來就是易肇事路口，事故現場剛開始卻只有基本警示，無人員進行交通維持，讓人看了膽戰心驚。
邱于軒說，經與相關單位聯絡才緊急做好應變措施，市府工務局應儘速了解事發原因，此坑洞相當大，已造成周邊道路毀損，若後續造成道路大面積塌陷，將嚴重危及用路人安全。
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