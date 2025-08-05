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中央地方攜手合作 共同守護澎湖海洋資源

中央社／ 澎湖縣5日電

海委會主委管碧玲今天在澎湖表示，澎湖鄉親的生計與海洋息息相關，海洋的貢獻深遠且不可忽視，中央與地方攜手合作，展現共同守護海洋資源的決心。

管碧玲今天抵達澎湖，下午拜會縣長陳光復，針對海洋保育、海洋環境保護、海域安全與生態永續等議題進行深入交流，展現中央與地方攜手合作、共同守護海洋資源的決心。

陳光復表示，澎湖四面環海，擁有得天獨厚的海洋資源，其中台灣淺堆總面積約達8800平方公里。海洋不僅是澎湖居民的生活場域，更是發展觀光與永續經營的關鍵。他感謝海委會長期對澎湖的支持，包括水質監測、海龜保育、棲地與珊瑚復育、海草種植、海洋教育等多項補助，實質提升澎湖海洋治理能力。

管碧玲指出，海洋的貢獻是深遠且不可忽視，澎湖鄉親的生計與海洋息息相關，她肯定澎湖在淨灘行動、海洋廢棄物清理及保育工作上的努力與成效。不過，因應明年財政劃分法施行，中央預算將有所調整，盼望地方政府能持續加大在海洋事務的投入，中央也將持續提供必要的協助與資源，共同為永續海洋目標努力。

澎湖 永續 管碧玲

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