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澎湖要發錢了！ 冬季赴澎湖旅遊可領500元

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖縣府今年曾發端午節敬老禮金，因應冬季旅遊，又將發錢。圖／本報資料照片
澎湖縣府今年曾發端午節敬老禮金，因應冬季旅遊，又將發錢。圖／本報資料照片

澎湖又準備發錢了。澎湖國際火花節過結束，澎湖縣政府為推動冬季觀光，向澎湖縣議會提出「冬遊澎湖消費券發行實施計畫」，將動支4000萬元發消費券，今天下午獲議會通過。

這項議案今天下午在議會程序委員會上引起激烈爭議，多數議員反對，認為如果花了4000萬元，沒大幅改善觀光，縣府將面臨民眾的責難。但在支持這項議案的議員堅持下，議會通過墊付案。

澎湖縣旅遊處長陳美齡表示，這4000萬元將印製發行面額100元的消費券，共37萬5000張，其他有250萬元是行政費用，計畫自11月1日開始發放消費券，到明年1月31日兌換結束。

澎湖縣發送這項冬季觀光消費券，兌換資格不限澎湖籍，凡於活動期間到澎湖旅遊的遊客，檢附身分證明文件、當次入境澎湖的證明、以及在澎湖住宿至少1晚的證明，便可領500元消費券，到澎湖縣政府合作的當地合法登記店家抵用消費。

議員 澎湖縣 消費券

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