搶攻冬季旅遊市場 澎縣發放遊客500元消費券

澎湖縣政府為振興冬季旅遊，提出發放新台幣4000萬元消費券，今天在澎湖縣議會審查通過。11月起到澎湖旅遊的遊客，每人獲500元消費券，預估可帶來7萬名非澎湖籍遊客，助益淡季觀光。

澎湖今年的觀光旅遊在國際海上花火節結束後，呈現低迷，遊客比去年同期相對減少，導致觀光旅遊產業經營環境更顯嚴峻。

澎湖縣政府旅遊處為協助業者度過淡季，並持續吸引國內旅客來澎，刺激地方觀光產業復甦與成長，向澎湖縣議會召開的第16次臨會提出「發放遊客500元消費券」4000萬元的預算案，今天在進行議案審查時，與會議員各有看法，但最終還是獲得通過，每位非澎湖籍遊客可獲500元的消費券。

縣府旅遊處表示，今年冬季發放「500元消費券」，總共發行面額100元消費券37萬5000張，自11月1日起至115年1月31日止，於活動期間抵澎旅遊的非澎湖縣籍遊客，可檢附當次入境澎湖證明、身分證明文件及澎湖住宿證明等正本（入住至少1晚），每人可領取消費券500元，並可在與縣府合作的轄內合法登記店家消費抵用，兌換完即止。