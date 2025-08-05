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高雄民生醫院出包不斷遭降級 中山、台大伸援進駐輔導力拚轉型升級　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市府砸下預算與中山大學、台灣大學醫學院「雙醫學院」簽署醫療合作契約，記者郭韋綺／攝影
高市府砸下預算與中山大學、台灣大學醫學院「雙醫學院」簽署醫療合作契約，記者郭韋綺／攝影

高雄市民生醫院近年屢傳醫療疏失，從開錯刀、輸錯血、延誤轉診，到詐保、醫師收賄醜聞，評鑑成績從區域醫院降為地區醫院，至今仍無醫學中心接手。高市府與中山大學、台灣大學今簽署三方合作醫療合作契約，借助醫療經驗強化醫管與臨床品質，推動升級中度急救能力，力拚2年內升格區域教學醫院。

民生醫院為市立醫院，近年來醫院經營狀況出錯連連，最離譜莫過於去年發生開錯刀重大醫療疏失，時任院長下台、主治醫師記大過，今年仍不斷出包，又發生輸錯血、看錯病人、延誤轉診等，更早之前還有醫師向藥廠收賄、捲入詐領保險金案，醫院內部管理鬆散，醫院評鑑仍停留在地區醫院等級。

高市府為協助民生醫院脫胎換骨，今年砸預算與中山大學、台灣大學醫療經驗，以三方合作協助升級醫療管理能力，包含導入醫療品質管理、人才培育、臨床技術指導，提升中度急救能力，力拚轉型升級。

據了解，台大醫院副院長、婦產科名醫許博欽率醫療團隊進駐，未來不排除調派醫護人力到高雄支援，中山大學則負責建置醫務管理、公共政策與健康照護管理等領域教研優勢，優化服務流程優化與管理品質。

今醫療合作契約簽約儀式，市長陳其邁、台大醫院院長吳明賢、中山大學校長李志鵬等共同代表簽署。陳其邁提到，他身為醫師市長，有責任為高雄市民建構完整、全人照顧體系，提升醫療服務品質，對市府、中山、台大三方合作，有信心讓市民健康受到最好照顧。

吳明賢表示，現代醫療牽涉跨領域，只有大學這麼多跨領域人才，這次合作不是單純醫院之間，在健康台灣的大架構下，這次合作不是單純只有醫院，還有扎根公衛、預防醫學領域。

李志鵬說，這次合作代表學術界與公部門攜手共構優化在地醫療網，推動跨校跨域的學術合作，提升臨床與學術整合發展量能。

民生醫院長黃豐諦指出，今年院方雖已陸續引入智慧醫療及AI病例，但急救能力仍屬一般級，以現有人力、設備無法突破瓶頸，因此此次與中山、台大合作，強化急救外傷、心血管、腦中風、妊娠、新生兒及加護病房等六大領域，全面升級急重症救護能力，2年內升格中度急救能力及升格區域教學醫院。

至於所需經費依據接下來三方議定的相關醫療合作項目，擬定計劃由衛生局醫管中心依程序審議確認。

高雄市立民生醫院將由中山、台大合作協助輔導轉型升級。記者郭韋綺／攝影
高雄市立民生醫院將由中山、台大合作協助輔導轉型升級。記者郭韋綺／攝影
今天醫療合作契約簽約儀式，高雄市長陳其邁（中）、台大醫院院長吳明賢（右）、中山大學校長李志鵬（左）等共同代表簽署。記者郭韋綺／攝影
今天醫療合作契約簽約儀式，高雄市長陳其邁（中）、台大醫院院長吳明賢（右）、中山大學校長李志鵬（左）等共同代表簽署。記者郭韋綺／攝影

醫師 台大醫院 中山大學

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