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不滿網路惡意栽贓抹黑 吳敦義南部辦公室報案追究責任

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
吳敦義南部辦公室今發布新聞稿強調，吳在退休後過著退隱生活， 為阻遏惡意栽贓及抹黑，這次決定提出告訴。圖／吳敦義南部辦公室提供
吳敦義南部辦公室今發布新聞稿強調，吳在退休後過著退隱生活， 為阻遏惡意栽贓及抹黑，這次決定提出告訴。圖／吳敦義南部辦公室提供

近日網路貼文指稱前副總統吳敦義揭露國民黨罪行，表達「國民黨藉助中共力量，在台灣擴權爭位，與魔鬼共舞」等內容。南辦執行長林清強表示，吳敦義對此內容十分氣憤，發文斥責鬼話連篇，並由他向高雄市刑大報案，提告對方毀謗罪。

吳敦義南部辦公室指出，近日有人在網路貼文，誣指吳敦義7月28日深夜細數國民黨罪行，直指罪行「不會因為逃過大罷免而消失」，還說「國民黨下場淒慘可以預見」；並稱吳嗆「中共就是黑幫」，另也批評馬英九前總統喊出「和中保台、相信習近平」，可謂「蠢人之冠」

吳敦義發文聲明，他從卸任國民黨主席之後歸隱山林，不問世事，所以絕不可能對政局或任何政治人物有所批評、論議。此外，有心人編織他在7月26日大罷免大失敗後發聲，內容還提及大罷免，顯見其編造目的與大罷免有關，為的是借刀殺人，製造國民黨內部矛盾、離間台灣人與外省人情感、破壞台灣與大陸關係，行徑卑劣、用心惡毒。

吳敦義也說，文章內容栽贓及嫁禍的意圖很明顯，此種下流伎倆，無論是因大罷免大失敗不甘心或另有目的，實非良善之台灣人所能為。

南部辦公室執行長林清強昨日向市刑大報案。他指出，多年人一直有人移花接木，如高雄國賓飯店超高容積率爭議、高鐵未在高雄火車站設站等事件都栽給吳敦義，當事人忍無可忍。

林清強強調，對於這些莫須有的攻訐，過去吳敦義始終選擇容忍原諒，致讓有心人得寸進尺、變本加厲，為阻遏歪風，這次不再隱忍寬貸，南辦也籲請有心人知所節制，以免受到法律制裁。

大罷免 吳敦義 國民黨

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