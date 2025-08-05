恆春後壁湖浪小仍禁潛 墾管處：將研議彈性調整

屏東恆春後壁湖昨天連續第3天插紅旗，管制水上活動。潛水業者4日聯合陳情，實際浪高不到50公分，批墾管處制度僵化，未依實情判別；墾管處表示，將研議彈性調整。

「0728西南氣流豪雨」影響，墾丁國家公園管理處轄內海域浪況不佳，連日紅旗管制，熱門潛點後壁湖昨天已連續第3天掛3面紅旗，代表「浪高超過2公尺，全面禁止一切水域活動」。

逾30名墾丁海域潛水業者昨天前往墾管處陳情，陳情書指出，潛水業者支持安全第一，但不應是僵化機制犧牲者。4日後壁湖浪高明顯未達2公尺，實際觀測甚至不到50公分，墾管處未到現場觀測，即判定3面紅旗管制不合理。

業者提出4項訴求，一、公開當日浪高數據與判定依據，包括紅旗升降時間、依據、責任單位；二、建立即時海況監測機制，在後壁湖設置浪高測量儀器，提供即時數據給民眾與業者參考；三、假日開設墾管處緊急聯繫窗口，避免遇爭議時責任落在第一線執法人員身上；四、區分不同水域海象差異，如南灣與後壁湖本屬不同海況區域，不應一體適用旗號與禁令。

墾管處副處長陳俊山今天告訴中央社記者，墾丁海域風浪條件變化大，為兼顧即時性與整體性，管制資訊主要參酌中央氣象署鵝鑾鼻浮標站資料，並結合現地觀察作為綜合判斷依據。現地觀察向來以沙灘為主，後壁湖非沙灘，4日判定確未加入現地觀察。

陳俊山表示，近來因颱風、豪雨與西南氣流挾帶湧浪與暗流等不可預測因素影響，考量整體園區安全，部分海域雖浪高短時間內未達標準值，基於預警性管理原則，仍提前啟動安全管制措施。

針對是否可依各海域狀況更為彈性調整標準與作法，陳俊山說，墾管處將持續研議可行性，在不影響整體安全前提下，尋求更妥適管理方式。