閱讀品牌國際化南國漫讀節邀韓國暢銷作家朴相映來台分享

2025南國漫讀節8月30日開跑，為期3個月舉辦逾40場主題講座、走讀與互動工作坊，邀集國內外作家與文化名人齊聚屏東，以「跟著○△～去旅行」為主題，串聯文學、影視作品、親子教養、飲食文化及地方文史，探索當代閱讀多元風景。

屏東縣政府表示，第7屆的南國漫讀節成為全台矚目閱讀盛事，深耕在地，將閱讀品牌推向國際，2024年獲法國設計獎金獎及倫敦設計獎雙料肯定。今年主題首度採用開放式趣味句型與符號意象，象徵屏東獨特人文、山巒與海景，邀請讀者帶一本書、一份記憶或跟著影像，啟程漫遊南國。

8月30日上午11時開幕講座由縣長周春米與演員譚艾珍偕女兒歐陽靖及愛孫「新醬」，展開深度又不失輕鬆感對話，一家三代經常造訪屏東，旅行足跡與生活日常時常在社群曝光，與本屆以旅行為主題相呼應，備受期待。

文化處表示，今年延續國際交流，邀請韓國人氣作家朴相映出席，小說集「在熙，燒酒，我，還有冰箱裡的藍莓與菸」獲亞洲讀者廣泛喜愛，更改編為電影「在熙的男，朋友」及影集「大都市的愛情法」進而成為焦點，講座他將與讀者面對面分享作品裡的愛情觀與自我認同。

文化處指出，8月30、31日一連兩天講者陣容豐富，屢獲文學獎肯定小說家陳雪，以「戀愛不是一種年齡，是一種語言：Z世代與X世代的親密關係學」，暢談戀愛如何從世代經驗中碰撞、轉化與學習。深具生活哲學的舒國治將分享「南國流浪輯」，細膩描繪旅行與內心的交會；長年推動台語文學創作廖玉蕙，暢談母語創作甘苦與期盼，帶來難得的文化視野。

影壇重量級人物、金馬執委會執行長聞天祥，以「光影禱詞：從觀影感動到影展儀式」，帶領讀者探索電影如何超越感官、昇華為一種信仰與儀式。

2025南國漫讀節持續至12月，走入屏東各地，超過40場活動陸續登場，喜愛閱讀與藝文民眾一定不能錯過。相關場次報名資訊隨時關注文化處官網與臉書。