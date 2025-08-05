高雄安全島「生菇」頓成搶拍景點 警察摘除原因曝
高雄市連日豪、大雨，鳳山區鳳南路中央分隔島長出多朵綠褶菇，另民眾好奇，一時成為這裡成為民眾拍照景點，今天凌晨這些綠褶菇被員警摘走了。
今天凌晨1時許，高雄市警鳳山警分局南成派出所員警摘走這些綠褶菇，網傳拍照景點頓時不見。鳳山警分局表示，警方昨天多次接獲報案，指民眾好奇，任意穿越馬路圍觀拍照香菇，影響往來用路人安全，才派巡邏員警到場勸戒用路人離開，認為該處交通秩序易生危害，並有危害用路人安全之虞，有移除必要性，才將綠褶菇摘除。
高雄連日降雨今天放晴，但昨天在鳳山區鳳南路的中央分隔島長出綠褶菇，令往來民眾好奇，拍照貼網，有人留言，高雄下雨下到「生菇（台語，發霉的意思）。貼網照片一出，引起不少民眾爭相去拍照，令鳳南路成為景點。
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