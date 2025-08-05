快訊

為關稅戰拚外交？盧秀燕宣布今晚率團前往澳洲 出訪目的曝光

不想人擠人來這裡！大稻埕夏日節隱藏版賞煙火熱點曝光

美國務院前顧問爆：我駐處月花6萬美元 雇川普官員恐不歡迎的遊說團

高雄安全島「生菇」頓成搶拍景點 警察摘除原因曝

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島長「生菇」，今天凌晨員警摘除了。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島長「生菇」，今天凌晨員警摘除了。記者林保光／翻攝

高雄市連日豪、大雨，鳳山區鳳南路中央分隔島長出多朵綠褶菇，另民眾好奇，一時成為這裡成為民眾拍照景點，今天凌晨這些綠褶菇被員警摘走了。

今天凌晨1時許，高雄市警鳳山警分局南成派出所員警摘走這些綠褶菇，網傳拍照景點頓時不見。鳳山警分局表示，警方昨天多次接獲報案，指民眾好奇，任意穿越馬路圍觀拍照香菇，影響往來用路人安全，才派巡邏員警到場勸戒用路人離開，認為該處交通秩序易生危害，並有危害用路人安全之虞，有移除必要性，才將綠褶菇摘除。

高雄連日降雨今天放晴，但昨天在鳳山區鳳南路的中央分隔島長出綠褶菇，令往來民眾好奇，拍照貼網，有人留言，高雄下雨下到「生菇（台語，發霉的意思）。貼網照片一出，引起不少民眾爭相去拍照，令鳳南路成為景點。

景點 高雄市

延伸閱讀

高雄下屆議長之爭提早登場？綠營議員籲「不要發災難財」

太陽終於重返高雄 桃源區公所號召農用搬運車挺進孤島部落

高雄暴雨釀道路分隔島長滿大香菇 網揭真相驚：這有毒

高雄博田醫院爆爭權鬧事 出資撂人家族成員遭聲押

相關新聞

高雄安全島「生菇」頓成搶拍景點 警察摘除原因曝

高雄市連日豪、大雨，鳳山區鳳南路中央分隔島長出多朵綠褶菇，另民眾好奇，一時成為這裡成為民眾拍照景點，今天凌晨這些綠褶菇被...

高雄下屆議長之爭提早登場？綠營議員籲「不要發災難財」

高雄山區連日豪雨導致多處道路中斷，那瑪夏及桃源兩區都存在孤島部落，民生物資短缺，議長康裕成及副議長曾俊傑各自集結力量發起...

高捷黃線動工「汽機車被迫違規」

高雄捷運黃線澄清路段去年底動工，初期工程削減沿線人行道、分隔島，將整體行車空間右移，維持原交通流量，議員卻發現汽機車反而...

高雄國賓施工惹議 自救會批縱容

高雄國賓飯店申請危老重建，將蓋2棟50層高樓，今年3月環評初審通過，當地自救會不滿，5月提出行政訴訟；但卻發現市府6月底...

科工館「技職永續破風者誓師」活動 展示技職教育願景

高雄國立科學工藝博物館推動技職教育展示與體驗，特別舉辦「技職永續破風者誓師」活動，集結技專校院師生、技職推廣者及產業代表...

高雄前市府專委楊孟凡 獲全票支持將掌高雄區漁會總幹事

高雄區漁會今召開臨時理事會，選前競爭激烈，總共有三組人馬登記參選，最終高雄市長室前幕僚楊孟凡整合成功，獲得15席理事全數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。