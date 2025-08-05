高雄下屆議長之爭提早登場？綠營議員籲「不要發災難財」

高雄山區連日豪雨導致多處道路中斷，那瑪夏及桃源兩區都存在孤島部落，民生物資短缺，議長康裕成及副議長曾俊傑各自集結力量發起一日捐或運送物資上山。民進黨菊系議員簡煥宗在臉書發文說，要選高雄市議會議長的人稍安勿躁，不要發災難財。

昨天中午議會發新聞稿指出，議長康裕成聯繫高忠德、陳幸富與范織欽三位原鄉議員，經確認嬰兒奶粉與尿布等物資最匱乏，利用周末假期兩天，指揮議會團隊緊急洽詢各大藥局與百貨通路，動員採購所需物資，4日一早將一箱箱物資裝車出發運送至災區。

下午2點多，副議長曾俊傑也會同議會3黨團總召江瑞鴻、黃香菽、陳善慧共同號召議員發起「一日捐」，關懷豪雨致災的原鄉市民，並呼籲社會資源投入災區。

在這些關懷舉動之後，民進黨議員簡煥宗意有所指說，「那個議員初選還沒到吧，要選高雄市議會議長的人稍安勿躁，然後不要發災難財」。