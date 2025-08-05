高捷黃線動工「汽機車被迫違規」

高雄捷運黃線澄清路段去年底動工，初期工程削減沿線人行道、分隔島，將整體行車空間右移，維持原交通流量，議員卻發現汽機車反而被迫違規壓過公車停等區和沿線水溝蓋，有機車行駛時「整輛跳起來」，雨天也易摔車，批工程配套差。

捷運局說明，澄清路各車站目前的交維作業是削減外側人行道及分隔島，輔以交通警示設施，維持2線車道通行，但為避免車輛行駛時造成彈跳，已全面檢查水溝蓋平整性、施作防滑塗料並加裝橡膠墊，確保行車安全也降低行車噪音。交通局說，汽機車行駛時不必閃繞公車停靠區，壓線並不違規。

捷運黃線澄清路YC03土建標去年11月率先動工，全長3.03公里，將設4座地下車站，採潛盾工法，捷運局初期先移植樹木、削減人行道、分隔島，以型鋼等護欄阻隔工區，進行交通維持。其中文Y16站及Y17車站，同時塗銷沿線車格。

但議員李雅靜發現，汽機車行駛區域全面「右移」後，外車道的車輛會壓過路旁的公車停靠區，汽、機車一開到這裡，就幾乎「被迫違規」。而原先路邊溝蓋區變成行駛區，水溝蓋高低落差明顯，很多機車經過時「整台跳起來」，雨天還容易摔車，這類道路設計無法讓用路人安心通勤；此外亦有民眾陳情，車輛壓過水溝蓋的聲音很吵，沿線住戶每天都需忍受，實在太離譜。

李姓騎士說，每次騎車行經澄清路有溝蓋的鋪面時，凹凸不平，公車停靠時更占據車道，而人行道縮減，有民眾只被迫走在馬路上，險象環生。