高雄國賓施工惹議 自救會批縱容

高雄國賓飯店申請危老重建，將蓋2棟50層高樓，今年3月環評初審通過，當地自救會不滿，5月提出行政訴訟；但卻發現市府6月底核發拆除許可，廠商更疑在上周停班日「偷偷施工」，怒批縱容。市府經查，指目前僅進行建物拆除前整備，未拆除主建物。

工務局表示，市府6月30日依建築法規審查通過，核發國賓拆除許可，但此案尚未取得建照，市府要求開發單位提送的拆除施工計畫須經審議通過後才准動工，環保局表示，後續會依環評法，要求拆除前及施建前各召開一次說明會。

高雄愛河關懷協會、國賓不當容積自救會昨於國賓飯店前拉布條，質疑愛河土壤液化區將建58層高樓，風險誰承擔？批此案在危老獎勵與環評內容已嚴重錯誤，對鄰房造成安全疑慮，市府竟還核發拆除許可，怪手與工人也在7月29日「動工」。

自救會指出，5月中他們已針對環評結論提出行政訴願，6月11日對市府提出刑事告發，市府卻火速在6月底核發拆除許可，恐導致證據消失，中斷後續危樓判定調查，涉嫌包庇。愛河關懷協會執行長孫逸民說，近期愛河鄰近發生數起天坑事件，凸顯地質脆弱，行政訴願前不應有開發行為。

議員陳麗娜說，自救會委託「第四方」鑑定，證實前次鑑定報告有誤，市府應再確認容積方案，才能進行拆除。議員許采蓁指大家都在看，會不會變下個京華城。

對於環評結論尚在行政救濟程序能否核發拆除許可一事，工務局說明，環評結論已審查通過在案，在訴願管轄機關做出撤銷決定前，除非有核准暫停執行處分或法院准許暫時狀態處分，否則核發拆除許可，依法有效。