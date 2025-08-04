科工館「技職永續破風者誓師」活動 展示技職教育願景

高雄國立科學工藝博物館推動技職教育展示與體驗，特別舉辦「技職永續破風者誓師」活動，集結技專校院師生、技職推廣者及產業代表共同宣示推動技職教育的使命與願景，藉由實作展示、親子體驗與現場互動，讓大眾從小朋友到大朋友親身體驗技職教育的價值與魅力，活動中，國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系結合師生專業能力，設計出「航空器模擬操作」與「救生衣穿戴教學」體驗，讓孩子們在老師與學生的指導下，現場學習登機後如何穿戴救生衣、遇到緊急狀況該如何應對，以及簡單的模擬飛行體驗，讓孩子們宛如小小機長，樂在其中。家長們也表示：「原來開飛機不只是遙不可及的夢想，也讓孩子們對航空產生濃厚興趣！」

此外中餐廚藝系在現場開設「臺灣味銅鑼燒DIY」活動，吸引大小朋友駐足排隊。學生們協助孩子從麵糊倒模、加熱、翻面到成型，過程中充滿歡笑與驚呼。香氣四溢的雞蛋糕不僅讓人食指大動，也透過簡單的動手體驗，讓民眾深刻體會中餐技職教育的紮實。