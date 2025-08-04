快訊

大雨未停3部落成孤島 高市府宣布：桃源區明停班課

在野要求公開關稅談判內容 行政院3點澄清：無黑箱問題

聽新聞
0:00 / 0:00

科工館「技職永續破風者誓師」活動 展示技職教育願景

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系結合師生專業能力，設計出「航空器模擬操作」與「救生衣穿戴教學」體驗。圖／高餐大提供
國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系結合師生專業能力，設計出「航空器模擬操作」與「救生衣穿戴教學」體驗。圖／高餐大提供

高雄國立科學工藝博物館推動技職教育展示與體驗，特別舉辦「技職永續破風者誓師」活動，集結技專校院師生、技職推廣者及產業代表共同宣示推動技職教育的使命與願景，藉由實作展示、親子體驗與現場互動，讓大眾從小朋友到大朋友親身體驗技職教育的價值與魅力，活動中，國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系結合師生專業能力，設計出「航空器模擬操作」與「救生衣穿戴教學」體驗，讓孩子們在老師與學生的指導下，現場學習登機後如何穿戴救生衣、遇到緊急狀況該如何應對，以及簡單的模擬飛行體驗，讓孩子們宛如小小機長，樂在其中。家長們也表示：「原來開飛機不只是遙不可及的夢想，也讓孩子們對航空產生濃厚興趣！」

此外中餐廚藝系在現場開設「臺灣味銅鑼燒DIY」活動，吸引大小朋友駐足排隊。學生們協助孩子從麵糊倒模、加熱、翻面到成型，過程中充滿歡笑與驚呼。香氣四溢的雞蛋糕不僅讓人食指大動，也透過簡單的動手體驗，讓民眾深刻體會中餐技職教育的紮實。

高餐大代理校長陳國泰表示，高餐大的教學特色在於「理論與實務並重」。學生在學期間不僅能掌握專業知識，並藉由國內外實習，讓技能與社會接軌，在全球觀光逐步復甦、餐飲產業持續升溫的時代背景下，具備跨國實務經驗與語言能力的餐旅人才將炙手可熱。

高餐大中餐廚藝系在現場開設「臺灣味銅鑼燒DIY」活動，吸引大小朋友駐足排隊。圖／高餐大提供
高餐大中餐廚藝系在現場開設「臺灣味銅鑼燒DIY」活動，吸引大小朋友駐足排隊。圖／高餐大提供
高餐大代理校長陳國泰（右二）帶領行政同仁展現餐旅教育風貌。圖／高餐大提供
高餐大代理校長陳國泰（右二）帶領行政同仁展現餐旅教育風貌。圖／高餐大提供

朋友 親子 願景 夢想 永續 科學 博物館

延伸閱讀

新北瑞芳高工校長交接 迎接技職教育新篇章

從水電工之子到AI博士 他持12張技術士證照獲頒技職之光

用台灣味感動世界 樹德科大系主任林宥君奪國際烘焙金牌

虛實融合實作體驗 技職永續方舟在雲林打造技職主航道

相關新聞

科工館「技職永續破風者誓師」活動 展示技職教育願景

高雄國立科學工藝博物館推動技職教育展示與體驗，特別舉辦「技職永續破風者誓師」活動，集結技專校院師生、技職推廣者及產業代表...

高雄前市府專委楊孟凡 獲全票支持將掌高雄區漁會總幹事

高雄區漁會今召開臨時理事會，選前競爭激烈，總共有三組人馬登記參選，最終高雄市長室前幕僚楊孟凡整合成功，獲得15席理事全數...

美對台關稅20% 郭智輝南下高雄傾聽業者需求

美國對台關稅20%，經濟部長郭智輝今天到高雄出席「產業座談會」，傾聽業者心聲。業者反映匯率、電價等問題，盼給予協助或補助...

高雄捷運黃線動工「交維措施挨轟粗糙」 駕駛被迫駛過水溝蓋

高雄捷運黃線澄清路段去年底動工，為避免工程影響地方、維持原車道數，高市府初期工程採削減沿線人行道、分隔島，將行車空間整體...

「恆春熱」音樂祭落幕 三日吸引逾12萬人次

「恆春熱SSR」國際音樂祭於3日晚間圓滿落幕，最終日邀請泰國R&B王子MEYOU及人氣樂團「怕胖團」壓軸演出，為連續三日...

高雄國賓飯店「建商偷施工拆除」 民眾批市府縱容開發

高雄老字號國賓飯店申請重建案因符合危老獎勵，容積率從840%變1142%，建商將在愛河畔蓋2棟50層高樓，今年3月環評初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。