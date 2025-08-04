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高雄前市府專委楊孟凡 獲全票支持將掌高雄區漁會總幹事

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄市長室前幕僚楊孟凡（右二）當選高雄區漁會總幹事。讀者提供
高雄市長室前幕僚楊孟凡（右二）當選高雄區漁會總幹事。讀者提供

高雄區漁會今召開臨時理事會，選前競爭激烈，總共有三組人馬登記參選，最終高雄市長室前幕僚楊孟凡整合成功，獲得15席理事全數的支持，當選高雄區漁會總幹事，接掌年產值逾400億元的地區漁會。

高雄區漁會手握龐大資源，為台灣最大遠洋漁業基地，擁有全國最完整的產業供應鏈。更是所有選舉候選人爭取支持的重要團體。此次共三組人馬登記參選，原競爭激烈，選舉結果出乎意外，楊孟凡成功整合各派系勢力，囊括了所有票數，獲得所有理事一致支持。

楊孟凡今年剛滿40歲，學經歷豐富，就讀成大海洋事務研究所博士班，曾任職高雄市長室專委，擔任議會總聯絡人期間，外界評論他處事圓融、善於協調，藍綠人緣極佳。

楊孟凡說，感謝理事會團結的支持，這一刻是進步的開始，更感謝政府資源投入，前鎮漁港是國際級漁港，必須與世界接軌，積極面對挑戰包含氣候變遷、勞工人權、海洋資源減少以及國際情勢變化等。

人權 供應鏈 高雄市 前鎮漁港 氣候變遷 遠洋漁業

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