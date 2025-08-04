美對台關稅20% 郭智輝南下高雄傾聽業者需求

美國對台關稅20%，經濟部長郭智輝今天到高雄出席「產業座談會」，傾聽業者心聲。業者反映匯率、電價等問題，盼給予協助或補助；有業者說，危機就是轉機，相信台灣有韌性面對。

郭智輝在「產業座談會」致詞表示，這次關稅的談判小組，其實不是只有行政院副院長鄭麗君及談判團隊，而是整個府院相關人員都有投入，有人說經濟部長等人沒去，但「我們談的事情很多，在後面的備援非常龐大」。

郭智輝說，現在敲定的關稅是20%，今天要來聽業界意見，看對業界有何影響及何處需要政府加以關心。他曾聽業者反映表示，關稅問題還有辦法調整，但最怕的是匯率不穩定，因為業者做生意是賣給全世界，不是只賣給美國。

郭智輝說，雖然美國答應台灣可以繼續談，但是繼續談一定是有條件，不可能沒有。「但日韓答應的條件，我們可以同意嗎？農產品、美國汽車、工業產品等都開放嗎？」他並指出，要跟美國談到跟日韓一樣15%，可能要加碼投資美國。

大鎪科技公司總經理陳林山接受媒體訪問表示，工具機、機械設備產業面臨全球性不景氣，很多製造廠都收起來了。除了關稅20%，還有匯率問題，台幣升值、日韓在貶值，這樣差異就很明顯。

陳林山說，政府一定要加緊腳步，讓傳統產業能生存下來，另外也希望電費不要漲，否則也是增加成本。也希望政府能補助中小企業買設備加強創新節能領域。

中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲說，雖然台灣關稅比日韓高，但比中國大陸低，如果台灣杜絕洗產地問題，也許美國會重新考量關稅也不一定。

許正雲說，危機就是轉機，台灣的產品不比韓國差，更比中國大陸好很多，還是有優勢，「就相信政府，該怎樣就怎樣，我們把東西做得更好，台灣是有韌性面對的」。不過他也替百工百業表達心聲，希望不要漲電價，「因為電價漲，整個物價都會漲，產業成本都增加」。