快訊

不忍了！火山披薩抄襲大戰 達美樂「正式提告」必勝客

川普與俄羅斯的核武嗆聲：該擔心口水戰升級核戰嗎？

不是1萬步！最新研究揭「長壽關鍵步數」 還能減少失智風險

美對台關稅20% 郭智輝南下高雄傾聽業者需求

中央社／ 高雄4日電
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

美國對台關稅20%，經濟部長郭智輝今天到高雄出席「產業座談會」，傾聽業者心聲。業者反映匯率、電價等問題，盼給予協助或補助；有業者說，危機就是轉機，相信台灣有韌性面對。

郭智輝在「產業座談會」致詞表示，這次關稅的談判小組，其實不是只有行政院副院長鄭麗君談判團隊，而是整個府院相關人員都有投入，有人說經濟部長等人沒去，但「我們談的事情很多，在後面的備援非常龐大」。

郭智輝說，現在敲定的關稅是20%，今天要來聽業界意見，看對業界有何影響及何處需要政府加以關心。他曾聽業者反映表示，關稅問題還有辦法調整，但最怕的是匯率不穩定，因為業者做生意是賣給全世界，不是只賣給美國。

郭智輝說，雖然美國答應台灣可以繼續談，但是繼續談一定是有條件，不可能沒有。「但日韓答應的條件，我們可以同意嗎？農產品、美國汽車、工業產品等都開放嗎？」他並指出，要跟美國談到跟日韓一樣15%，可能要加碼投資美國。

大鎪科技公司總經理陳林山接受媒體訪問表示，工具機、機械設備產業面臨全球性不景氣，很多製造廠都收起來了。除了關稅20%，還有匯率問題，台幣升值、日韓在貶值，這樣差異就很明顯。

陳林山說，政府一定要加緊腳步，讓傳統產業能生存下來，另外也希望電費不要漲，否則也是增加成本。也希望政府能補助中小企業買設備加強創新節能領域。

中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲說，雖然台灣關稅比日韓高，但比中國大陸低，如果台灣杜絕洗產地問題，也許美國會重新考量關稅也不一定。

許正雲說，危機就是轉機，台灣的產品不比韓國差，更比中國大陸好很多，還是有優勢，「就相信政府，該怎樣就怎樣，我們把東西做得更好，台灣是有韌性面對的」。不過他也替百工百業表達心聲，希望不要漲電價，「因為電價漲，整個物價都會漲，產業成本都增加」。

美國 日韓 電價 郭智輝 鄭麗君 行政院 談判團隊 中小企業

延伸閱讀

郭智輝陪卓揆台南勘災 強調經濟部全力配合救災

【重磅快評】關稅鬼混就算了 郭智輝勘災只會雙手抱胸？

點名「鬼混」 吳宗憲：郭智輝為美國關稅下台

川普課20%關稅 王鴻薇要求卓榮泰專報 郭智輝立刻下台

相關新聞

高雄前市府專委楊孟凡 獲全票支持將掌高雄區漁會總幹事

高雄區漁會今召開臨時理事會，選前競爭激烈，總共有三組人馬登記參選，最終高雄市長室前幕僚楊孟凡整合成功，獲得15席理事全數...

美對台關稅20% 郭智輝南下高雄傾聽業者需求

美國對台關稅20%，經濟部長郭智輝今天到高雄出席「產業座談會」，傾聽業者心聲。業者反映匯率、電價等問題，盼給予協助或補助...

高雄捷運黃線動工「交維措施挨轟粗糙」 駕駛被迫駛過水溝蓋

高雄捷運黃線澄清路段去年底動工，為避免工程影響地方、維持原車道數，高市府初期工程採削減沿線人行道、分隔島，將行車空間整體...

「恆春熱」音樂祭落幕 三日吸引逾12萬人次

「恆春熱SSR」國際音樂祭於3日晚間圓滿落幕，最終日邀請泰國R&B王子MEYOU及人氣樂團「怕胖團」壓軸演出，為連續三日...

高雄國賓飯店「建商偷施工拆除」 民眾批市府縱容開發

高雄老字號國賓飯店申請重建案因符合危老獎勵，容積率從840%變1142%，建商將在愛河畔蓋2棟50層高樓，今年3月環評初...

星期評論／三度流標 空中鳳城莫淪「空中樓閣」

斥資25億元新建的高雄鳳山車站「空中鳳城」，復刻古城造型，華麗巍峨，被視為帶動鳳山起飛的重要地標，不料3次招商均流標收場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。