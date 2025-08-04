高雄捷運黃線動工「交維措施挨轟粗糙」 駕駛被迫駛過水溝蓋

高雄捷運黃線澄清路段去年底動工，為避免工程影響地方、維持原車道數，高市府初期工程採削減沿線人行道、分隔島，將行車空間整體右移，以維持原交通量，但市議員發現此舉造成汽機車被迫違規壓過公車停等區和沿線水溝蓋，雨天易釀摔車，車輛行駛時還「整輛跳起來」，周邊更抱怨水溝蓋被壓噪音已影響安寧，批工程配套差勁。

捷運黃線去年11月正式進場施工，位在澄清路段（大埤路至三多一路間)的YC03土建標工程率先動工，全長3.03公里將設Y5、 Y16、Y17及Y18共4座地下車站，車站間採潛盾隧道工法，初期先施作樹木移植、削減人行道、削減分隔島，降低施工對當地交通衝擊，並以型鋼護欄及紐澤西護欄阻隔工區，並配置義交協助指揮交通。

其中Y16車站澄清路段（文衡路至澄照路） 、Y17車站澄清路段（水源東路至光復路二段今年1月起陸續施作兩側人行道及分隔島分區分段削減工程，使工程期維持車道數目，同時塗銷沿線停車格位。目前澄清路段中央已被紐澤西護欄圍住，道路兩側則以型鋼護欄區隔行人、車輛。

目前澄清路施工區因站體工程，被規劃成二線道，市議員李雅靜發現，汽機車行駛區域全面「右移」後，外車道會壓過路旁的公車停靠區，汽機車依交通規定不可以壓線經過該區，導致該路段實際能行駛空間大幅減少，「現場的空間根本不夠用，不管是汽車還是機車，只要一開到這裡，就幾乎『被迫違規』」。

此外，因行車區域右移，原先路邊水溝蓋變成行駛區；李雅靜表示，澄清路水溝蓋不只高低落差明顯，造成機車經過時「整台跳起來」，下雨天行駛在水溝蓋還容易導致摔車，此類道路設計無法讓用路人安心通勤；她日前也接獲民眾陳情，車輛壓過水溝蓋聲音頻繁，夜晚、白天都很吵，沿線住戶每天都需忍受噪音，直言實在太離譜。

一名李姓機車族表示，澄清路車道因為中間施工區，機車被迫行駛在水溝蓋的水泥鋪面上，不僅凹凸不平，若有公車停靠就會直接佔據整個車道，且人行道縮減後，曾目擊不少民眾會走在馬路上，險象環生。