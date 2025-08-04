「恆春熱」音樂祭落幕 三日吸引逾12萬人次

「恆春熱SSR」國際音樂祭於3日晚間圓滿落幕，最終日邀請泰國R&B王子MEYOU及人氣樂團「怕胖團」壓軸演出，為連續三日的音樂盛會劃下完美句點，總計三天突破12萬參與人次，不少樂迷更意猶未盡，紛紛敲碗期待明年「恆春熱」再見！

「恆春熱」舉辦期間遇上西南氣流，縣府原先擔心影響民眾進場意願，但實際上不論風雨，樂迷的熱情依舊不減。根據電信數據顯示，首日即湧入3.5萬人，隨著口碑發酵後，次日達6萬人次，總計三天突破12萬參與人次，展現強大影響力與觀光消費潛力。

縣府傳播暨國際事務處指出，恆春半島原是台灣音樂文化的重要發源地，音樂愛好者對於「在墾丁聽音樂」有著深厚情感，而社群平台青年學子的熱烈討論，也顯示屏東已成為年輕世代心中的音樂勝地，縣府期盼未來持續推動，讓「恆春熱」與「台灣祭」成為墾丁二大音樂品牌。

「恆春熱」第三天活動最高潮是來自泰國超人氣R&B歌手MEYOU登台演出，MEYOU以多首Youtube點閱破億次暢銷單曲，溫柔嗓音及深情演繹瞬間擄獲全場觀眾的心。緊接登場的「怕胖團」更以一連串經典曲目，引領全場齊唱躍動，讓音樂祭完美結尾。

除了主舞台的表演外，副舞台三天也集結9組DJ接力演出，包括DJ Lynn、DJ DeBBie、DJ Candice等知名DJ輪番上陣，以電音節奏炒熱現場氣氛，讓觀眾有不同的音樂體驗。

活動從下午至晚上，尤其晚上表演皆湧入大量樂迷，許多樂迷表示，「常常搶國際演唱會票搶到心累，沒想到屏東直接請到國際大咖還免費入場，根本是史上最高CP值音樂祭！」、「屏東縣真的是最佛心的主辦單位！」。

另連日舉辦的「啤酒趣味競賽」也大受歡迎，參賽者挑戰精準套瓶、啤酒耐力及倒酒大師等關卡，觀眾笑聲不斷，為活動增添更多互動樂趣。還有「恆春熱」市集，從文創小物、美食飲品到手作體驗一應俱全，邊聽音樂邊逛市集真的超Chill，讓不少樂迷對墾丁音樂祭的未來發展充滿更多可能與想像。