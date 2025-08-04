高雄國賓飯店「建商偷施工拆除」 民眾批市府縱容開發

高雄老字號國賓飯店申請重建案因符合危老獎勵，容積率從840%變1142%，建商將在愛河畔蓋2棟50層高樓，今年3月環評初審通過，引發當地自救會不滿，5月已提出行政訴訟；但民眾卻發現高雄市府已在6月30日核發拆除許可，廠商更在上周停班日時「偷偷施工」，怒批高市府縱容廠商，在行政訴訟過程暫停一切開發行為。

高雄愛河關懷協會、國賓不當容積自救會今日在國賓飯店前拉起布條「國賓不是危樓！愛河土壤液化區58高樓風險誰承擔？」批國賓開發案在危老獎勵與環評內容已嚴重錯誤，對鄰房造成安全疑慮，自救會近日發現，高市府已在6月30日核發拆除許可，怪手與工人在7月29日停班停課日竟開始動工。

國賓不當容積自救會指出，自救會針對環評結論，已在5月12日提出行政訴願，6月11日向高雄地檢署對高市府提出刑事告發，但市府卻火速於6月30日核發拆除許可，恐導致相關證據消失，中斷後續危樓判定調查，已涉嫌包庇財團，自救會要求市府應針對現場建物結構錄影、拍照造冊，保留司法完整證據。

此外，近期飯店周邊的大同醫院旁建案、民生路與成功路口等建案，均發生天坑事件。高雄愛河關懷協會執行長孫逸民表示「凸顯愛河周邊地質脆弱是事實」，他認為開發商在環評報告中，以「普通地盤」為結構設計基礎，但危樓鑒定報告卻以「危險地盤」申請，明顯錯誤，在環評結論行政訴願前，不應有開發行為，包括拆除工程。

孫逸民表示，國賓「開發行為」不僅未依法取得建築執照，也未依環評法規定於經目的主管機關許可後辦理公說明會。當地住戶陳淑芬表示，國賓開發案預計開挖地下室7層，深度高達27.25公尺，若未妥善評估液化潛勢及地質安全，極有可能重演災難，鄰近居民很擔心生命與財產受威脅。

另名愛河周邊住戶周志明表示，他多年生活在愛河旁的沙地上，太了解土地屬性，當地要蓋58層超高大樓，重建的地下連續壁距離旁邊大樓僅有90公分，開挖過程造成損鄰，誰要負責？完工後甚至與其他大樓正面棟距過近，讓住戶毫無隱私可言。

市議員陳麗娜表示，高市府始終拖置國賓重建案的危老認定紛爭，甚至偷偷允許廠商在下雨停班課時進場施工，由自救會自行委託的「第四方」台南市土木技師公會鑑定結果，已證實前次鑒定報告有誤，市府應主動出面澄清說明，並積極與當地溝通，再次確認容積方案，才能進行拆除，「高雄市府是應該公正執法？還是要站在財團方？」

「大家都在看，這裡會不會變成下個京華城。」市議員許采蓁表示，一個好的地方建設發展，應該與地方共融共好，但國賓開發案始終未與地方達成共識，目前仍進行行政訴訟中，難道法院最後判定市府鑒定有誤，拆除部分就能還原嗎。民眾黨高雄市黨部主委劉家榮表示，當年韓國瑜市長計劃在愛河畔民生路口，即國賓飯店前興建愛情摩天輪，就因地質脆弱風險被否決，為何國賓案就被允准？

高市工務局表示，國賓飯店經台灣省結構工程技師公會辦理第3次耐震初評，R值53.08分，已超過法定標準，符合危老認定，且技師公會指出該建築具有「中間軟弱層」特殊結構，應以4樓為基準層進行耐震分析，才能反映整體結構安全狀況，「坊間流傳以一樓作為基準層，並引用R值27.25之說法，為不正確亦不具專業依據」。

工務局說明，今年6月30日是依建築法規審查通過，核發國賓拆除許可，程序完備，該案尚未取得建造執照，拆除作業前，市府已要求開發單位依法搭設施工圍籬並完成安全衛生設施，並提送拆除施工計劃經審議通過後才動工，環保局表示後續會依環評法規定，要求開發單位在拆除工程及土建工程動工前各召開一次說明會。

對於外界提及環評結論尚在行政救濟程序中，不應核發拆除許可；工務局說明，環評結論已經審查通過在案，依行政程序法、訴願法，在訴願管轄機關做出撤銷決定前，除非有暫停執行處分經核准，或法院准許暫時狀態處分，「否則不影響環評審查結論，因此核發拆除許可依法有效」。