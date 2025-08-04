二戰結束80年 恆春潮音寺擴大辦慰靈祭

恆春貓鼻頭的潮音寺2014年起每年舉辦「巴士海峽戰歿者慰靈祭」，悼念在二次大戰中在巴士海峽犧牲者。今年為二戰結束80周年，170名戰歿者遺族遠從日本來台參加慰靈祭，遺族訴說悲痛不斷落淚，場面哀戚。

二戰末期1944年8月19日日本運輸艦玉津丸在巴士海峽遭美軍潛艇擊沉，船上4820名船員及士兵，僅65人生還。倖存者中嶋秀次向遺族募款，在貓鼻頭建立潮音寺悼念戰死同袍。

今年慰靈祭擴大舉辦，包括日本台灣交流協會、台灣日本人會、台北市工商會，及台灣日本關係協會長蘇嘉全等人到場。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，代讀日本厚生勞動省大臣福岡資麿哀悼文表示，今年是二戰終戰80周年，戰歿者家屬苦難非比尋常；教訓必須傳承，恐怖不能再重演，須將戰爭記憶忠實傳達給後代子孫，為世界持久和平竭力貢獻。

來自九州佐賀縣的大嶌秀昭落淚表示，他出生僅7個月父親罹難，對父親沒印象，感謝台灣人努力維護潮音寺。

蘇嘉全表示，戰爭期間超過10萬人在巴士海峽不幸罹難，我們要追思歷史、緬懷亡者，珍惜得來不易的和平。潮音寺管委會主委鍾佐榮指出，潮音寺興建逾40年，2016年莫蘭蒂颱風後建物受損嚴重，期盼台日雙方能投入更多資源與人力，一起保存這段歷史。