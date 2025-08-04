星期評論／三度流標 空中鳳城莫淪「空中樓閣」

斥資25億元新建的高雄鳳山車站「空中鳳城」，復刻古城造型，華麗巍峨，被視為帶動鳳山起飛的重要地標，不料3次招商均流標收場，台鐵自砍收益、9月拚4度招商，仍命運未卜，尚未營運就被譏為「最貴蚊子館」，誰來給它起死回生的機會？

空中鳳城2020年動工，融合鳳儀書院的燕尾屋脊意象，重現消失的北門，是全台唯一古城造型複合式車站，規畫導入百貨公司、電影院、婚宴會館，原訂2023年開幕，但工程延後，好不容易完工，招商竟3度掛蛋。

先前招商流標，不外乎怪罪周邊釘子戶拒遷、交通動線欠佳，後來高市府和平解決釘子戶問題，打通交通瓶頸，釘子戶退場了，招商依然無進展，偌大建體閒置，成為「貴森森」的蚊子館。

商業買賣講究的是人潮等於錢潮，台鐵或許認為鳳山有36萬人口，高雄市最大行政區，具有一定消費力，因此砸下25億元新建空中鳳城，坐等生意上門。

不過，卻忽略鳳山車站每日進出旅客頂多1.2萬人次，遠不如高雄車站或左營新光三越；致命的是，鳳山站沒有高鐵或捷運共構，冀望的捷運青線可能也胎死腹中，以這樣的基礎運量，想做台北車站等級的百貨、影城開發，似乎緣木求魚，何況周邊還有三井lalaport正加速開發中，企業投資講究的是風險與報酬， 華麗的「空中鳳城」很明顯是砸了重本卻誤判形勢。

尤其空中鳳城招商定調於高人流的大型百貨商場，未拉大市場差異，試問，沒有基礎客群支撐的空中鳳城，業者怎會輕易進駐投資。

現在台鐵即便三度調降權利金，自砍收益至4.5億元，讓利前15年房屋稅，大家依然卻步，因為真正的問題不在於招商條件不優，而是整個發展定位。台鐵若未能回歸市場現實面與使用者需求重做思考，招商一再失利的空中鳳城，不僅可能淪為「空中樓閣」，還可能成為台鐵與高雄市府難以收場的燙手山芋。