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二戰結束80周年恆春潮音寺慰靈祭 日本戰歿者遺族淚訴思念

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
位於恆春貓鼻頭的潮音寺，每年都會舉辦「巴士海峽戰歿者慰靈祭」，今年為二次大戰結束80周年，許多戰歿者遺族從日本前來參加。記者潘奕言／攝影
位於恆春貓鼻頭的潮音寺，每年都會舉辦「巴士海峽戰歿者慰靈祭」，今年為二次大戰結束80周年，許多戰歿者遺族從日本前來參加。記者潘奕言／攝影

位於恆春貓鼻頭的潮音寺2014年起每年都會舉辦「巴士海峽戰歿者慰靈祭」，悼念在二次大戰中在巴士海峽犧牲的人員。今年為二戰結束80周年，許多戰歿者遺族從日本前來參加，遺族們說到見不到親人的悲痛時不斷落淚，場面哀戚。

二戰末期1944年8月19日日本運輸艦玉津丸在巴士海峽遭美軍潛艇擊沉，船上4820名船員及士兵僅65人生還。之後生還的中嶋秀次跟遺族們募款，在貓鼻頭建立潮音寺悼念戰死的同袍，每年舉辦慰靈祭時都有許多遺族前來參拜。

今年是二戰結束80周年，慰靈祭擴大舉辦，約有170名遺族前來，包括日本台灣交流協會、台灣日本人會、台北市工商會等日本在台單位，及台灣日本關係協會長蘇嘉全、屏東縣政府秘書長楊慶哲都到場參與。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，代讀日本厚生勞動省大臣福岡資麿哀悼文，表示今年是二戰終戰80周年，戰歿者家屬苦難非比尋常；教訓必須傳承，恐怖不能再重演，須將戰爭記憶忠實傳達給後代子孫，為世界持久和平竭力貢獻。

蘇嘉全表示，戰爭期間超過10萬人在巴士海峽不幸罹難，我們要共同追思歷史、緬懷亡者，珍惜得來不易的和平。台灣作為熱愛和平國家，將持續與日本以及其他理念相同的國家攜手合作，推動區域乃至全球和平與繁榮。

來自九州佐賀縣的大嶌秀昭表示，他7個月大時父親就罹難了，他不曾見過父親。3年半前他才知道潮音寺，初次造訪忍不住落淚。他很感謝台灣人努力維護潮音寺，他對此深受感動。

潮音寺管理委員會主委鍾佐榮長年協助維護、管理寺廟，他表示潮音寺建物已逾40年，2016年莫蘭蒂颱風後建物受損嚴重，期盼台日雙方能投入更多資源與人力，一起保存這段歷史。

位於恆春貓鼻頭的潮音寺，每年都會舉辦「巴士海峽戰歿者慰靈祭」，今年為二次大戰結束80周年，許多戰歿者遺族從日本前來參加。記者潘奕言／攝影
位於恆春貓鼻頭的潮音寺，每年都會舉辦「巴士海峽戰歿者慰靈祭」，今年為二次大戰結束80周年，許多戰歿者遺族從日本前來參加。記者潘奕言／攝影
位於恆春貓鼻頭的潮音寺舉辦「巴士海峽戰歿者慰靈祭」，來自九州佐賀縣的大嶌秀昭表示，他7個月大時父親就罹難了，他很感謝台灣人努力維護潮音寺。記者潘奕言／攝影
位於恆春貓鼻頭的潮音寺舉辦「巴士海峽戰歿者慰靈祭」，來自九州佐賀縣的大嶌秀昭表示，他7個月大時父親就罹難了，他很感謝台灣人努力維護潮音寺。記者潘奕言／攝影
位於恆春貓鼻頭的潮音寺，每年都會舉辦「巴士海峽戰歿者慰靈祭」，今年為二次大戰結束80周年，許多戰歿者遺族從日本前來參加。記者潘奕言／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於恆春貓鼻頭的潮音寺，每年都會舉辦「巴士海峽戰歿者慰靈祭」，今年為二次大戰結束80周年，許多戰歿者遺族從日本前來參加。記者潘奕言／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於恆春貓鼻頭的潮音寺，每年都會舉辦「巴士海峽戰歿者慰靈祭」，今年為二次大戰結束80周年，許多戰歿者遺族從日本前來參加。記者潘奕言／攝影
位於恆春貓鼻頭的潮音寺，每年都會舉辦「巴士海峽戰歿者慰靈祭」，今年為二次大戰結束80周年，許多戰歿者遺族從日本前來參加。記者潘奕言／攝影

二戰 日本台灣交流協會

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